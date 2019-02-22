Daü’den  liselere Yönelik Atölye Çalışması

Lefkoşa, 22 Şubat 19 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), lise son sınıf öğrencilerine yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirecek.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, ülke genelindeki liselerden bin 200’ü aşkın lise son sınıf öğrencisinin katılacağı atölye çalışmaları 25 Şubat pazartesi günü 09.30 – 13.00 saatleri arasında, DAÜ Kampusu’ndeki çeşitli akademik birimlerde başlayacak. Atölye çalışmaları bölgelere göre 26 Şubat, 4- 5 ve 11 Mart tarihlerinde de devam edecek.

Öğrenciler, tercih etmeyi planladıkları meslek ve uzmanlık alanlarına göre gruplara ayrılarak ilgili fakültede akademik uzmanlar eşliğinde atölye çalışması yapacaklar.

45 farklı konuda gerçekleştirilecek atölye çalışmaları ile lise son sınıf öğrencilerinin kabiliyetlerini ortaya çıkarmak ve gelişimlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

(YIL/ÖK)

