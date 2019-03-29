Daü’de “şiir Paylaşım Etkinliği” Düzenlendi

Lefkoşa, 29 Mart 19 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 55. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde dün “Şiir Paylaşım Etkinliği” düzenledi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Kütüphane Bahçesi’nde 11.00-12.00 saatleri arasında “Ben Şiir Okuyorum: Şiir Paylaşım Etkinliği” gerçekleştirildi.

Ardından 14.00-16.00 saatleri arasında DAÜ Kütüphane Salonu’nda Kullanıcı Eğitimi Uzmanı Ece Saraçoğlu tarafından EIKON & Datastream Veritabanı Tanıtım ve Kullanıcı Eğitimi Semineri verildi.

Öte yandan aynı saatlerde kütüphane kullanıcıları ile eğitici ve bir o kadar da eğlenceli “Kütüphane Oyunları” etkinliği gerçekleştirilerek, öğrencilere içinde kitap adı bulunan zarflar verilerek önce bilgisayarlardan bu kitabın bulunduğu bölümü öğrenmeleri ve sonrasında ise kitabı en hızlı şekilde belirlenen noktaya getirmeleri istendi.

Yarışmanın sonunda katılan öğrencilere çeşitli ödüller de dağıtıldı.

(TUĞ/FEZ) FOTOĞRAFLI