Daü’de Koruma Ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı Açıldı

Lefkoşa, 28 Eylül 20 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü altında “Koruma ve Restorasyon” tezli ve tezsiz yüksek lisans programları açıldı.

Programlar, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onay alarak eğitime başlıyor.

Koruma ve Restorasyon Yüksek Lisans Programları, 12 Ekim itibarıyla, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Sanat, Beşeri ve Sosyal Bilimler Bölümü, Kent Arkeolojisi ve Kültürel Miras Yönetimi Yüksek Lisans Programı ile iş birliği içerisinde eğitim ve öğretime başlayacak.

DAÜ’den yapılan açıklamada, tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarıyla, arkeolojik/tarihi/endüstri yapılarının doğru şekilde korunmasına ilişkin bilinci artırmak, mimarlık bölümü mezunu adaylarının kültürel mirasın korunmasıyla ilgili teorik, teknik, ekonomik, yasal ve sosyal boyutlarda yeterli donanımı sağlamak amacıyla önerildiği kaydedildi.

Açıklamada, programlara mimarlık lisans derecesi veya ilgili diğer alanlarda (İnşaat Mühendisliği vb.) eşdeğer bir dereceye sahip olanların başvurabileceği belirtilirken, başvuranların, üniversite ve DAÜ Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü tarafından talep edilen başvuru ve mülakat dahil tüm koşulları yerine getirmeleri ve Yüksek Lisans Komitesi’nin tavsiye ettiği tüm gerekli hazırlayıcı dersleri geçmiş olmaları gerektiği kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler için sayısal puan türünde en az 55 puanlık geçerli ALES belgesi isteniyor. Program için kabul alan ve Mimarlık, İç Mimarlık, Yapı Bilimi, Peyzaj Mimarlığı, Şehir Planlama, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı, Sanat Tarihi veya Arkeoloji alanında lisans derecesine ulaşmış olan öğrencilere, Bilimsel Hazırlık programı uygulanmayacak.

Bu alanların dışında lisans derecesine sahip olan öğrencilere, ilgili yüksek lisans komisyonunun gerçekleştireceği değerlendirmeyle birlikte gerek duyulduğunda ek olarak bilimsel yeterlilik dersleri verilebilecek.

(TUĞ/HA)