banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99370
ALTIN
238.836
DOLAR
5.6142
STERLİN
7.4315
EURO
6.3550
Bıçaklı: “Telefon dairesini sattırmayacağız”
BIÇAKLI: “TELEFON DAİRESİNİ SATTIRMAYACAĞIZ”
Yazgül tutuksuz yargılanacak
YAZGÜL TUTUKSUZ YARGILANACAK
Kalıp tahtası hırsızlığının zanlısı tutuklandı
KALIP TAHTASI HIRSIZLIĞI
Aslan tutuklu yargılanacak
ASLAN TUTUKLU YARGILANACAK
banner307

Daü’de 55. Kütüphane Haftası Etkinlikleri Başladı

Lefkoşa, 25 Mart 19 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Özay Oral Kütüphanesi, 55. Kütüphane Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi.

Daü’de 55. Kütüphane Haftası Etkinlikleri Başladı

Lefkoşa, 25 Mart 19 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Özay Oral Kütüphanesi, 55. Kütüphane Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:05
Daü’de 55. Kütüphane Haftası Etkinlikleri Başladı

Lefkoşa, 25 Mart 19 : Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Özay Oral Kütüphanesi, 55. Kütüphane Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenledi.

Bu yıl, 25 – 31 Mart 2019 tarihleri arasında kutlanacak 55. Kütüphane Haftası, DAÜ’de bugün 10:00’da, DAÜ Kütüphane Oditoryumu’nda gerçekleşen açılış konuşmalarıyla başladı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, açılış konuşmalarında söz alan DAÜ Özay Oral Kütüphanesi Müdür Vekili Osman Soykan, hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kitabın, bilginin, okumanın ve kütüphanelerin toplumlar için önemine dikkat çekileceğini vurguladı.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ise konuşmasında insanın var olabilmesi için bilgiye ulaşması gerektiğini dile getirdi. DAÜ’nün veri tabanları bağlamındaki gelişmişliği konusunda gurur duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Osam, bilginin erdeme dönüştüğü takdirde insanların dünyaya katabilecekleri etkili ve kaliteli rolün arttığını, bu bakımdan DAÜ’nün 40. yılında “Erdem, Bilgi ve Gelişim” kavramlarını özellikle kullanmak istediklerini ifade etti.

BELGESEL FİLM GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Açılış konuşmalarının ardından saat 10.30’da “Birds of Feather: Stories from a Conflict Zone” isimli belgesel gösterimi Türkçe, Rumca ve İngilizce dillerinde Türkçe altyazı ile gösterildi. Belgesel gösterimi sonrasında DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan film üzerine akademik değerlendirme ve söyleşi gerçekleştirdi.

ÖDÜL TÖRENİ VE KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK

55. Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çarşamba günü, saat 11.00’de 2018 yılında kütüphaneden en fazla kitap ödünç alan ilk üç öğrenciye DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam tarafından ödül takdim edilecek.

Öte yandan Özal Oral Kütüphanesi Bahçesi’nde 11.30-12.00 saatleri arasında kitap okuma etkinliği düzenlenecek. Türk Kütüphaneciler Derneği’nin organizasyonu ile bu yıl 8’incisi gerçekleştirilecek olan okuma etkinliği “Okumak Değiştirir” sloganı ile Türkiye ve KKTC’de aynı gün ve saatte 30 dakika süre ile yapılacak. Söz konusu etkinliğe Yeniboğaziçi İlkokulu öğrencileri de katılacak.

Aynı gün 14.30-16.30 saatleri arasında DAÜ İdari ve Teknik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Naciye Doratlı moderatörlüğünde “KKTC’de Yayıncılık” konulu panel gerçekleştirilecek. Söz konusu panelde DAÜ Yayınevi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Vugar Sultanzade, Khora Yayınevi Direktörü Mustafa Keleşzade, Rüstem Kitabevi Kültür ve Sanat Danışmanı Halil Duranay, Kıbrıs Türk Eğitim Vakfı Genel Müdürü Şevki Barutçu sunum yapacak.

ŞİİR PAYLAŞIM ETKİNLİĞİ

Kütüphane Haftası kapsamında Perşembe günü DAÜ Kütüphane Bahçesi’nde 11.00-12.00 saatleri arasında “Ben Şiir Okuyorum: Şiir Paylaşım Etkinliği” gerçekleştirilecek. Ardından 14.00-16.00 saatleri arasında DAÜ Kütüphane Salonu’nda Kullanıcı Eğitimi Uzmanı Ece Saraçoğlu tarafından EIKON & Datastream Veritabanı Tanıtım ve Kullanıcı Eğitimi Semineri düzenlenecek. Öte yandan aynı saatlerde kütüphane kullanıcıları ile eğlenceli ve eğitici kütüphane oyunları oynanacak.

(DOĞ/FEZ)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ltb’nin Kitap Paylaşım Noktaları Hizmete Girdi
Ltb’nin Kitap Paylaşım Noktaları Hizmete Girdi
Yaşlılar Haftası, Yaşlılara Düzenlenen Yemekle Sona Erdi
Yaşlılar Haftası, Yaşlılara Düzenlenen Yemekle Sona Erdi
Ataoğlu: “meteoroloji Dairesi’nin Önemi, Bu Yıl Daha Fazla Hatırlandı”
Ataoğlu: “meteoroloji Dairesi’nin Önemi, Bu Yıl Daha Fazla Hatırlandı”
Bayraktar Ortaokulu’nda
Bayraktar Ortaokulu’nda "yarat-üret-kullan" Sloganıyla Proje Yarışması Düzenledi
Gönyeli Ağıllar Ve Kanlıköy Bölgesinde Elektrik Kesintisi
Gönyeli Ağıllar Ve Kanlıköy Bölgesinde Elektrik Kesintisi
Tkp-yg: “‘dıştan Dayatılan Paketlere Dayanmadan, Kendi Ayakları Üzerinde Duran Bir Ekonomi Ve Kendi Kendini Yöneten Bir Demokratik Yapıya İhtiyaç Var”
Tkp-yg: “‘dıştan Dayatılan Paketlere Dayanmadan, Kendi Ayakları Üzerinde Duran Bir Ekonomi Ve Kendi Kendini Yöneten Bir Demokratik Yapıya İhtiyaç Var”
Kıbrıs Avrupa Filmleri Festivali 11 Yıllık Aranın Ardından Dönüyor
Kıbrıs Avrupa Filmleri Festivali 11 Yıllık Aranın Ardından Dönüyor
Süt bedelleri ödeniyor
Süt bedelleri ödeniyor
Cypfruvex Mandora Ürün Bakiyelerini Ödüyor
Cypfruvex Mandora Ürün Bakiyelerini Ödüyor
Ticaret Odası’ndan Hükümete “ithalat Ve Vergi Artırma Politikanızı Değiştirin…” Çağrısı
Ticaret Odası’ndan Hükümete “ithalat Ve Vergi Artırma Politikanızı Değiştirin…” Çağrısı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim