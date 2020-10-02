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Daü: “bu Yıl Ek Yerleştirme İle Üniversitemize Yerleşen Öğrenci Sayısında Geçen Yıla Göre %35’lik Artış Oldu”

 

02 Ekim 2020 Cuma 19:39
Daü: “bu Yıl Ek Yerleştirme İle Üniversitemize Yerleşen Öğrenci Sayısında Geçen Yıla Göre %35’lik Artış Oldu”
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Lefkoşa, 2 Ekim 20 (.): DAÜ Rektörlüğü, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarına göre, DAÜ’ye 102 lisans, 33 önlisans olmak üzere toplamda 135 öğrenci yerleştiğini belirterek, “Bu rakamlar geçen yılın rakamlarıyla kıyaslandığında, bu yıl ek yerleştirme ile Üniversitemize yerleşen öğrenci sayısında geçen yıla göre %35’lik bir artış olmuştur” dedi.

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DAÜ Rektörlüğü, açıklamasında şunları da kaydetti:

“Bu sonuçların ardından 2020 yılı YKS sınavı ve ek yerleştirme sonuçlarına göre toplamda 2219 olan YKS kontenjanımıza 1770 öğrenci yerleşmiştir. Bu rakam geçen yılın toplam rakamı ile karşılaştırıldığında bu yıl %27’lik bir artış sağlandığı görülmektedir.”

(HA)  

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