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Daü Btyo Fıbaa Akreditasyon Sürecinden Geçiyor

Lefkoşa, 25 Temmuz 19 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik önlisans programlarının  Alman kökenli FIBAA  (The Foundation for International Business Administration Accreditation) akreditasyon kurumu tarafından mevcut belgelerinin yenilenmesi için akretitasyon sürecinden geçtiği bildirildi.

Daü Btyo Fıbaa Akreditasyon Sürecinden Geçiyor

Lefkoşa, 25 Temmuz 19 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik önlisans programlarının  Alman kökenli FIBAA  (The Foundation for International Business Administration Accreditation) akreditasyon kurumu tarafından mevcut belgelerinin yenilenmesi için akretitasyon sürecinden geçtiği bildirildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:48
Daü Btyo Fıbaa Akreditasyon Sürecinden Geçiyor

Lefkoşa, 25 Temmuz 19 (.): Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO), Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik önlisans programlarının  Alman kökenli FIBAA  (The Foundation for International Business Administration Accreditation) akreditasyon kurumu tarafından mevcut belgelerinin yenilenmesi için akretitasyon sürecinden geçtiği bildirildi.
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, DAÜ BTYO’nun bünyesinde bulunan tüm ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarının, KKTC’deki YÖDAK ve TC’deki YÖK akreditasyonlarına sahip olduğunu bildiren DAÜ BTYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Nazife Dimililer, tüm programların Avrupa’daki tanınmış akreditasyon kurum ve kuruluşlarından da kalite belgesine sahip olduğunu belirtti. 
Yrd. Doç. Dr. Dimililer, akreditasyonların DAÜ BTYO’nun dünya ile aynı standartlarda ve paralelde ilerlediğinin en büyük kanıtı olduğunu ifade etti.

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Akreditasyonun zorlu süreçlerden geçerek, eğitimdeki her adımda üçüncü bir göz tarafından belirlenen standartlara ve içeriklere göre denetlenme olduğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Dimililer, BTYO bünyesindeki tüm programların 28 Avrupa Birliği ülkesinde geçerli olan akreditasyonlara sahip olduğunu kaydetti. 
(YIL)
 

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