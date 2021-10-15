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DAÜ Yönetimi ve DAÜ Per-sen arasında toplu iş sözleşmesi ek protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK), DAÜ Rektörlüğü ve DAÜ Personel Sendikası (PER – SEN) arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) Ek Protokolü imzalandı.

15 Ekim 2021 Cuma 12:30
DAÜ Yönetimi ve DAÜ Per-sen arasında toplu iş sözleşmesi ek protokolü imzalandı

DAÜ’den verilen bilgiye göre protokol, DAÜ personelinin bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına, eğitim gören kardeşlerine, anne-baba, aile birliği içerisinde bulunan eşlerinin çocuklarına ve anne veya babası vefat etmiş olup bakımı DAÜ personeli olan büyükbaba veya büyükanne tarafından karşılanan torunlarına, ortak programlar dahil tüm programlarda yüzde 50 öğrenim ücreti indirimini kapsıyor.

Söz konusu protokole DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ve DAÜ PER-SEN Başkanı Erdal Altun imza koydu.

HOCANIN

İmza töreni öncesi yapılan açıklamada Prof. Dr. Aykut Hocanın, var olan bir protokole ek olarak kısa ve anlamlı bir değişiklik eklendiğini ifade ederek, DAÜ çalışanlarından gelen talep ve yönetim olarak yapılan değerlendirmelerin sonucunda bugün ortak programların da dahil olduğu ek protokole imza atılacağını kaydetti.

Çalışma barışı içerisinde, birbirine güven duyarak bu yönetimi devam ettirmeyi hedeflediklerini ifade eden Hocanın, DAÜ çalışanlarına özellikle pandemi sürecindeki emekleri ve bundan sonraki emekleri için de teşekkür etti.

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ALTUN

Prof. Dr. Hocanın’dan sonra söz alan DAÜ PER-SEN Başkanı Altun, yeni yönetim ile birlikte iyi işlerin yapıldığını ve çalışanların huzuru için gereken ihtiyaçları belirleyip DAÜ yönetimi ile paylaştıklarını kaydetti. İletilen konuların yönetim tarafından dikkate alınarak titizlikle çalışmalarının yapıldığını ve sonuçlandırıldığını belirten Altun, imzalanan protokol ile çalışanların da mutlu olduğunu kaydederek, katkı koyan herkese teşekkür etti.

ÖZCENK

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk ise konuşmasına, DAÜ’de çalışmaktan ötürü duyduğu mutluluğu ifade ederek başladı. Kurumu yükseltmek için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Dr. Özcenk, önceliklerinin kurum olduğu, ancak çalışanların da mutluluğunu ön planda tuttuklarını vurguladı.

Mutsuz olan kişilerin iş yerlerinde verimli olamayacağına vurgu yapan Özcenk, DAÜ’nün başarıları ile her zaman gurur duyduklarını ifade ederek imzalanan protokolün herkese hayırlı olmasını diledi.

Protokol imza töreninde DAÜ VYK Üyesi Ersun Kutup, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Demirel, Prof. Dr. Serhan Şensoy, Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ve DAÜ PER-SEN Yönetim Kurulu Üyeleri de hazır bulundu.

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Son Güncelleme: 15.10.2021 13:17
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