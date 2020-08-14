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DAÜ yeni Rekreasyon Lisans Programı ile farkını ortaya koyuyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde 2020-2021 Akademik Yılı itibarıyla eğitim-öğretime başlayacak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onaylı Rekreasyon Lisans Programı yeni öğrencilerini kabul etmeye başladı.

14 Ağustos 2020 Cuma 17:56
DAÜ yeni Rekreasyon Lisans Programı ile farkını ortaya koyuyor
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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu bünyesinde 2020-2021 Akademik Yılı itibarıyla eğitim-öğretime başlayacak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) onaylı Rekreasyon Lisans Programı yeni öğrencilerini kabul etmeye başladı.

DAÜ Rekreasyon Programı 4 yıllık ve eğitim dili İngilizce olan bir programdır. Rekreasyon programının amacı, insanların yaşam kalitesini iyileştiren, bireysel ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlayan, sosyal ilişkileri artıran, bireylerin deneyimlerini destekleyen faaliyetlerin planlanması, organize edilmesi ve yürütülmesini öğretmektir. Rekreasyon programındaki dersler, sürekli büyüyen ve talep gören rekreasyon ve eğlence sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak olan bir müfredata dayanmaktadır.

DAÜ Rekreasyon Lisans programından mezun olacak kişiler spor turizmi, sağlık turizmi, konaklama işletmeleri, sosyal tesisler, dinlenme tesisleri, huzurevleri, tatil köyleri, sosyal hizmetler, çocuk rekreasyon aktiviteleri, spor ve rekreasyon aktiviteleri, sosyo-kültürel rekreasyon aktiviteleri, ağırlama ve idari hizmet alanları, animasyon işletmeleri, turizm işletmeleri ve seyahat acenteleri, özel okullar, üniversiteler, özel eğitim merkezleri, spor tesisleri, yerel yönetimler (belediyeler), gençlik müdürlükleri bünyesinde, gençlik kampları ve sosyal tesisler gibi birçok alanda istihdam şansına sahip olmaktadır.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Rekreasyon Programı Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Rekreasyon programlarının son yıllarda gerek Türkiye (TC), gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) gerekse diğer ülkelerde en çok talep edilen eğitim programları içerisinde yer aldığını belirten Prof. Dr. Kılıç, mezunların sektörde oldukça yoğun bir talep göreceğini dile getirdi. Prof. Dr. Kılıç, rekreasyonun gerek kamusal alanda gerekse özel sektördeki uygulamalarla hızla yaygınlaştığını, yeni istihdam alanları ve yeni beklentilerin ortaya çıkmasına neden olduğunu, bu duruma paralel olarak nitelikli elemana olan ihtiyacın da artmakta olduğunu vurguladı.

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