DAÜ YDİHO yardım kermesi gerçekleştirdi

Öğrencilerin yardım toplamak amacıyla tüm yeteneklerini ortaya koyarak yaptıkları satışlardan elde edilen gelir Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanacak.

DAÜ YDİHO Toplumsal Sorumluluk Projeleri Takım Lideri Öğretim Görevlisi Mehşen Ercanlar ve proje öğretmenleri Şerife Hocanın Aşıksoy, Damla Simsaroğlu, Selcan Sınal, Refika İlkan Özer, Pınar Hüdaoğlu, Şerife Nalbantoğlu, Eylem Akim ve Munise Keşanlı’nın de aktif katılımlarıyla gerçekleşen yardım kermesinde Kanser Hastalarına Yardım Derneği personeli Yıldız Yaman da hazır bulundu.

Büyük bir coşku ve katılımın olduğu söz konusu kermes sonunda proje öğretmenleri ve öğrencileri bir sosyal sorumluluk etkinliğini daha başarıyla tamamladıkları için mutlu olduklarını ifade ettiler.