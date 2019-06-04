DAÜ – YDİHO yardım kermesi düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (DAÜ-YDİHO) 2018 – 2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Toplumsal Sorumluluk Projeleri kapsamında hem öğrencilerin hem de öğretim görevlilerinin katıldığı, ‘Fest of Joy’ etkinliği içerisinde yer alan, yardım kermesi gerçekleştirdi. Öğrencilerin yardım toplamak amacıyla tüm yeteneklerini ortaya koyarak yaptıkları satışlardan elde edilen gelirin Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanacağı bildirildi.



DAÜ YDİHO Toplumsal Sorumluluk Projeleri Takım Lideri Öğretim Görevlisi Mehşen Ercanlar ve proje öğretmenleri Şerife Hocanın Aşıksoy, Dilem Köylüoğlu, Refika İlkan Özer, Şerife Nalbantoğlu ve Eylem Akim’in de aktif katılımlarıyla gerçekleşen yardım kermesinde, Kanser Hastalarına Yardım Derneği görevlisi Yıldız Yaman da hazır bulundu. Büyük bir coşku ve katılımın olduğu kermes etkinliği sonrasında proje öğretmenleri ve öğrencileri bir sosyal sorumluluk etkinliğini daha başarıyla tamamladıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdiler.