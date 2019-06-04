DAÜ – YDİHO yardım kermesi düzenledi

Doğu Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (DAÜ-YDİHO) 2018 – 2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Toplumsal Sorumluluk Projeleri kapsamında hem öğrencilerin hem de öğretim görevlilerinin katıldığı, ‘Fest of Joy’ etkinliği içerisinde yer alan, yardım kermesi gerçekleştirdi. Öğrencilerin yardım toplamak amacıyla tüm yeteneklerini ortaya koyarak yaptıkları satışlardan elde edilen gelirin Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanacağı bildirildi.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (DAÜ-YDİHO) 2018 – 2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Toplumsal Sorumluluk Projeleri kapsamında hem öğrencilerin hem de öğretim görevlilerinin katıldığı, ‘Fest of Joy’ etkinliği içerisinde yer alan, yardım kermesi gerçekleştirdi. Öğrencilerin yardım toplamak amacıyla tüm yeteneklerini ortaya koyarak yaptıkları satışlardan elde edilen gelirin Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlanacağı bildirildi.