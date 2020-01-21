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DAÜ YDİHO “21. Yüzyılda Otantik Öğrenme” sertifika programı gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO), “21. Yüzyılda Otantik Öğrenme” başlıklı sertifika programı gerçekleştirdi..

DAÜ YDİHO “21. Yüzyılda Otantik Öğrenme” sertifika programı gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu (YDİHO), “21. Yüzyılda Otantik Öğrenme” başlıklı sertifika programı gerçekleştirdi..

21 Ocak 2020 Salı 15:59
DAÜ YDİHO “21. Yüzyılda Otantik Öğrenme” sertifika programı gerçekleştirdi

9 haftalık bir zaman dilimine yayılan sertifika programı, DAÜ YDİHO Öğretmen Eğitimi ve Mesleki Gelişim Birimi ile 21. Yüzyıl Becerileri Özel-İlgi-Alanı Grubu iş birliği ile hayata geçirildi. Kursun ana hedefi, teknoloji ve pedagojinin harmanlandığı bir öğrenim ortamında, DAÜ YDİHO bünyesindeki okutman ve öğretim görevlilerine pratik ve uygulama esaslarına dayalı bir mesleki gelişim olanağı sağlamak.

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İlk Olma Özelliğini Taşıyor

Kurs eğitmeni Yrd. Doç. Dr. İldeniz Özverir, 21. yüzyılın getirdiği hızlı gelişmelerle, hem eğitmen hem de öğrencilerin bu yenilikler ve değişimlere hazır olma ihtiyacının da doğduğunun altını çizdi. Yrd. Doç. Dr. Özverir, hedeflerinin; iş birliği, eleştirel düşünme, problem çözme ve bilgi, medya ve teknoloji okur-yazarlığı gibi 21. yüzyıl becerilerinin önemini vurgulamak ve kurs katılımcılarının bu alanlardaki bilgi, yeti ve özgüvenlerini güçlendirmek olduğunu kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Özverir ayrıca, katılımcıların 21. yüzyıl öğretim yaklaşımlarından biri olan otantik öğrenmenin esasları konusunda farkındalıklarını artırarak, sınıf içi uygulamalarında da 21. yüzyıl becerilerinin öğrenciler tarafından kullanımına olanak veren öğrenim ortamları yaratmalarını teşvik etmeyi amaçladıklarını belitti. Kurs, DAÜ YDİHO’da 2000’li yılların başından bu yana tamamen okul bünyesinde ve kaynakları ile düzenlenen ilk sertifika programı olma özelliğini de taşıyor.

Anahtar Kelimeler:
Daü Ydiho“21. Yüzyılda Otantik Öğrenme” Sertifika Programı
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