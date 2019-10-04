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DAÜ XIII. Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması 13 Ekim Pazar günü yapılıyor

DAÜ XIII. Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması 13 Ekim Pazar günü yapılıyor

04 Ekim 2019 Cuma 17:48
DAÜ XIII. Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması 13 Ekim Pazar günü yapılıyor

Geleneksel olarak her yıl yapılan ve Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü ve DAÜ Tasarım Kulübü tarafından düzenlenen “DAÜ Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması”nın on üçüncüsü bu yıl 13 Ekim 2019 Pazar günü, 10:00 – 18:00 saatleri arasında, Gazimağusa, DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club’da) yapılıyor.

Artık gelenekselleşen ve Kıbrıs Halkı’nın sabırsızlıkla beklediği bu etkinliğe ilgi duyan herkes gruplar oluşturarak katılabilir. Özellikle adadaki tüm üniversitelerde okuyan öğrencilerin katılımı ile bu etkinlik daha da zenginleşecektir. Festival Gazimağusa kentinin eşsiz güzellikteki kumsallarına farklı bir heyecan getiriyor. Etkinliğin temel hedefi ülkemizin doğal güzelliklerinden faydalanarak alternatif aktiviteler yaratırken herkes için, özellikle de gençler için doyasıya ve sağlıklı bir şekilde eğlenmek ve yaratıcıklarını sergilemek için uygun bir platform sunmaktır.

Etkinlik bu vesileyle yeni döneme başlayan ve adamıza yeni gelen tüm öğrenciler için de sıcak bir hoş geldin niteliği taşıyacaktır. “Kumdan Heykel Festivali ve Yarışması” katılmak veya izlemek isteyen herkesi bekliyor. Yarışmaya katılmak isteyenler 13 Ekim 2019 tarihine kadar “EMU Sand Festival” facebook sayfası veya 630 1139 numaralı telefona ulaşabilirler. 

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