DAÜ Turizm Fakültesi’nden “Slowfood” hareketi konulu panel

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Slowfood Movement / Yavaş Yemek Hareketi paneli gerçekleştirerek bir ilke daha imza attı. Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda Uluslararası Akdeniz Gastronomi festivali çerçevesinde Slowfood Movement konulu panel yoğun bir katılım ile gerçekleşti.

Panel, Slow Food Halfeti Lideri Nihat Özdil’in moderatörlüğünde; KÖY KOOP İzmir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer, Slow Food Lübnan Lideri, Yemek Yazarı ve Fotoğrafçı Barbara Massaad, Slowfood Türkiye Yağmur Böreği Lideri Ayfer Yavi ile Slowfood Galatya Lideri, Araştırmacı Yazar, Girişimci Zekai Altan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Panelin açılış konuşmasını yapan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, panelin bir gün öncesinde Büyükkonuk’ta yapılan 2. Uluslararası Gastronomi Festivali ile panel konuklarının davet edilmesinde oldukça önemli bir misyonu yerine getiren Slowfood Kemi Kebir (Büyükkonuk) Lideri Gülay Komili’ye teşekkür etti.

Panelde konuşan konuşmacılar, slowfood hareketinin önemine vurgu yaparak, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için yerel ürün, yerel ürün için de yerel tohumun önemine dikkat çektiler. Panel sonunda panelistlere günün anısına Kıbrıs’a özgü hediye takdim edildi ve KÖY-KOOP İzmir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer’in İzmir Seferihisar’dan getirdiği tohumlar izleyicilere dağıtıldı.