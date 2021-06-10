DAÜ Turizm Fakültesi uzman turizmci ve şefleri ağırladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi tarafından çevrim içi olarak düzenlenen 21. Turizm Haftası kapsamında alanında uzman şefler öğrenciler ile bir araya gelerek deneyimlerini paylaştı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, İngiltere Park Plaza Pasta Şefi Domenico Camporeale “Pasta Şefi Olarak Kariyer” konusunda sunum gerçekleştirdi.

Öte yandan DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunu Efe Gencay pastacılık ve ekmekçilik hakkında söyleşi gerçekleştirdi.

Ayrıca, 21. Turizm Haftası kapsamında Londra’da Six by Nico Restaurant’da pastry chef de partie olarak çalışan DAÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları mezunu Ladem Kandili mezun olduktan sonra nasıl hızlı bir şekilde Londra’ya gittiğini ve ilk işine başladıktan sonra kariyerindeki ilerlemeyi katılımcılar ile paylaştı.

Luxembourg’dan Chef Alain Hostert de 21. Turizm Haftası kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.