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DAÜ Turizm Fakültesi Masterchef Türkiye jurisi Somer Sivrioğlu’nu ağırlayacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) tarafından organize edilen 8. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında Turizm Fakültesi Türkiye’de son zamanlarda isminden sıkça söz ettiren Masterchef Türkiye juri üyesi Somer Sivrioğlu’nu ağırlayacak.

DAÜ Turizm Fakültesi Masterchef Türkiye jurisi Somer Sivrioğlu’nu ağırlayacak

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) tarafından organize edilen 8. Uluslararası Kariyer Günleri kapsamında Turizm Fakültesi Türkiye’de son zamanlarda isminden sıkça söz ettiren Masterchef Türkiye juri üyesi Somer Sivrioğlu’nu ağırlayacak.

13 Aralık 2019 Cuma 12:06
DAÜ Turizm Fakültesi Masterchef Türkiye jurisi Somer Sivrioğlu’nu ağırlayacak

16 Aralık 2019 Pazartesi günü, saat 14:30’da, Turizm Fakültesi TH 108’de “Master Şef Somer Sivrioğlu ile Kariyer Yolculuğu” isimli sunum gerçekleştirecek olan Sivrioğlu, deneyim ve tecrübelerini öğrenciler ile paylaşacak. Ayrıca, söz konusu etkinlik sırasında 2018 – 2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Yüksek Şeref ve Şeref Öğrencileri Sertifika Töreni de gerçekleştirilecek.

Somer Sivrioğlu Kimdir?

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İstanbul, Türkiye doğumlu Somer Sivrioğlu, anneannesinin ev ve annesinin restoran mutfaklarında büyümesinden dolayı, genç yaşta yemek tutkusu ve çalışma azminin önemini öğrendi.

Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, annesi ile restoran işletmeciliği yaptı ve ardından işletme yüksek lisansı için 25 yaşında Sidney, Avustralya’ya gitti. Sidney’de çeşitli restoran gruplarında yöneticilik ve şeflik yaptıktan sonra, 2007 yılında Sidney’in Balmain semtinde eski bir konağın içinde, rüya projesi olan Efendy’yi açtı. Sahibi olduğu Efendy’nin aynı zamanda aşçılığını da yapan Sivrioğlu, restoranına defalarca bölgesel ve ulusal ödüller kazandırdı. Efendy’nin Avustralya’da Türk mutfağının en önemli temsilcisi olmasını sağladı.

2015 yılında, bir başka rüya projesi olan Anatolia yemek kitabı, Avustralya, İngiltere ve Amerika’da yayına sunuldu ve 3 dile çevrildi (Almanca, Flemenkçe ve Turkçe). Merkezi Amerika’da bulunan Uluslararası Mutfak Profesyonelleri Derneği tarafından “Yılın en iyi uluslararası yemek kitabı” ödülü de dahil olmak üzere birçok ödül kazandı.

2016 yılında, Sydney’in merkezinde, şehrin prestijli Barangaroo bölgesinde, ikinci restoranı Anason’u açtı. İki yıldır Masterchef Türkiye’nin jurilerinden biri olan Sivrioğlu, ayrıca Avustralya’daki Chef’s Line programında ekibiyle beraber ilk sezon Türk mutfağını temsil ederek, tüm oyunları kazanıp sezon birincisi oldu. Somer Sivrioğlu, Efendy’yi açtığı 2007 yılından beri restoranları, kitabı ve kendi adına tam 45 ödül kazanıp, Türk mutfağını 10 degişik uluslararası konferansta konuşmacı olarak temsil etmiştir.

Anahtar Kelimeler:
Daü Turizm FakültesiMasterchef TürkiyeSomer Sivrioğlu
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