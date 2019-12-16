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DAÜ Turizm Fakültesi gastronomi yarışmalarında ikincilik ve üçüncülük aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Hırvatistan’ın Split şehrinde düzenlenen 32. Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği (AEHT) konferansı ve farklı gastronomi yarışmalarına (Mutfak Sanatları ve Hospitality Management, Konaklama İşletmeciliği, Dekatlon) katılarak Mutfak Sanatları alanında ikinci, Konaklama İşletmecilği alanında ise üçüncü gelerek gümüş ve bronz madalyaya sahip oldu. 

DAÜ Turizm Fakültesi gastronomi yarışmalarında ikincilik ve üçüncülük aldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi, Hırvatistan’ın Split şehrinde düzenlenen 32. Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği (AEHT) konferansı ve farklı gastronomi yarışmalarına (Mutfak Sanatları ve Hospitality Management, Konaklama İşletmeciliği, Dekatlon) katılarak Mutfak Sanatları alanında ikinci, Konaklama İşletmecilği alanında ise üçüncü gelerek gümüş ve bronz madalyaya sahip oldu. 

16 Aralık 2019 Pazartesi 14:09
DAÜ Turizm Fakültesi gastronomi yarışmalarında ikincilik ve üçüncülük aldı

DAÜ tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre gastronomi yarışmaları ile ilgili olarak bilgi veren DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Avrupa’dan 300 okulun üye olduğu Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği’nin 10 farklı alanda 20’den fazla ekip ve öğrencinin katılımı ile 600’ün üzerinde yarışmacının ter döktüğünü belirterek, Mutfak Sanatları ve Konaklama İşletmeciliği alanlarında yarışan, Xsenia Sumaneeva’nın gümüş,  Dervişe Adal’ın ise  bronz madalya kazanmalarının mutluluk ve gurur verici olduğunu ifade etti.

Kılıç, uluslararası etkinliklerde yer almanın gerek ülke, gerekse üniversite açısından tanıtım için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, yarışmada ayrıca gastronomi alanındaki dekatlon yarışmalarına katılan 15 grubun içerisinde Berk Akkaya’nın 4. olduğunu vurguladı.

Uluslararası arenada yarışmanın bile vizyon olarak öğrencilere çok şey kattığını ve özgüvenlerinin artmasına yardımcı olduğunu kaydeden Kılıç, DAÜ Turizm Fakültesi olarak gerek fiziksel gerek akademik gerekse uluslararası düzeyde verdikleri eğitimle kalite açısından zirveye çıkmak için her türlü gayreti gösterdiklerinin altını çizdi.

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Prof. Dr. Kılıç, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında katıldıkları yarışmalardan bronz madalya ile döndüklerini, bu yıl da  çıtayı yükseltme hedeflerini gerçekleştirmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Prof. Dr. Kılıç, bu yıl Turizm Fakültesi olarak 32.si gerçekleştirilen etkinliklerin genel kuruluna katıldıklarını ve Avrupa’nın birçok ülkesinden farklı turizm ve otelcilik okulu ile bir araya gelerek ortak çalışmaların başlatılması konusunda adım attıklarını belirtti.

 Kılıç, Turizm ve Otelcilik ile Gastronomi alanlarında sahip oldukları akreditasyon ve uluslararası üyeliklerle eğitimdeki başarılarını pekiştirdiklerini belirterek, Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Kurtuluş Özbaşar’ın gastronomi yarışmalarında jüri üyesi olarak bir kez daha görev almasının da ayrı bir gurur vesilesi olduğunu ifade etti.

 Kılıç, Dünya Şefler Birliği (WACS) üyesi olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün yarışmalara katılacak olmasının yanı sıra, Özbaşar’ın da ayrıca WACS resmi onaylı jüri üyesi olarak bu etkinliklerde görev yaptığını da ifade etti.

Son Güncelleme: 16.12.2019 19:30
Anahtar Kelimeler:
DAÜ Turizm Fakültesi Gastronomi Yarışmaları
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