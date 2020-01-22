DAÜ Turizm Fakültesi Doktora Öğrencisi Ecem İnce “Kuzey Kıbrıs’ta Cıttaslow (Yavaş Şehir) Felsefesi” konulu araştırmasını belediye başkanlarına sundu

8. Uluslararası Kariyer günleri etkinliği; 21 Ocak 2020 Salı günü, saat 11.30’da, DAÜ Turizm Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Bu etkinliğe KKTC’deki 5 yavaş şehir üyesi belediye başkanı olan Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan katılım gösterdi. Ayrıca, DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Öztüren, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şule Aker ve Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz İşçioğlu’nun yanı sıra, birçok akademisyen ve öğrenci de toplantıya katıldı.

“Daha fazla topluma hizmet amaçlanmalıdır”

Basın toplantısında açılış konuşmasını yapan, DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç üniversitelerin sorumlulukları arasında bu yönlü araştırmalar yapıp topluma daha fazla hizmet etmenin var olduğunun altını çizerek, aynı zamanda Cittaslow hareketinin hak ettiği değeri görmesi amacıyla bu tür etkinliklere ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Ardından, DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şule Aker de bu tür projelerin hem üniversiteler ve belediyeler, hem de ülke geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyleyerek, Cittaslow’un Kuzey Kıbrıs açısından bir değer olduğunu kaydetti.

“Cittaslow ülkemizde hayat bulmalıdır”

Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Öztüren ve DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Deniz İşçioğlu da Cittaslow’un ülkemizde hayat bulmasının gelen turistler açısından da büyük önem taşıdığını, böylesi güzel projelerle sorunların çözümüne katkı sağlanacağını dile getirdi. Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da konuşmasında, Cittaslow ailesi olarak üniversitelerin kendilerine verdiği katkının çok önemli olduğunu belirterek, üniversite ve belediyelerin güçlerini birleştirmesi sayesinde güzel işlere imza atılacağına olan inancını dile getirdi.

“KKTC Yavaş Kentleri Sürdürülebilir Bir Yapıya Sahip Değildir”

DAÜ Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Doktora Programı Öğrencisi Ecem İnce, daha sonra “Kuzey Kıbrıs’ta Yavaş Kent Felsefesi” konusundaki uygulamalar, sonuçlar ve önerileri içeren tezini katılımcılara sundu. İnce, tezinde KKTC özelinde “Farklı paydaşlarla kurulacak ortaklıklar, alt yapı politikaları, Çevre ve Enerji politikaları” gibi kriterler konusunda başarısız olduğuna vurgu yaptı. Yerel halkın bu konuda daha fazla bilgilendirilmesi ve sürece dâhil edilmesi gerektiğini belirtti. İnce ayrıca, KKTC özelinde yavaş kentlerin sürdürülebilir bir yapıya sahip olmadığının altını çizdi ve bu noktada yerel yönetimlere büyük görev ve sorumluluklar düşmekte olduğunu ifade etti. Etkinlik sonrasında Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan tarafından, doktora öğrencisi Ecem İnce’ye Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano ve DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından katılımcı belediye başkanlarına teşekkür belgesi takdiminde bulunuldu.