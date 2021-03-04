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DAÜ: St.Hilarion konusunda yardıma hazırız

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), ülkenin kültürel mirasını önemsediğini ve St.Hilarion Kalesi’ne ilişkin olarak, dün meydana gelen yangının ardından her türlü yardıma hazır olduğunu bildirdi.

04 Mart 2021 Perşembe 15:35
DAÜ: St.Hilarion konusunda yardıma hazırız
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DAÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Dünya Kültür Mirası’nın ve insanlığın ortak simgeleri arasında sayabileceğimiz St. Hilarion Kalesi’nde meydana gelen yangın, üniversitemizi fazlasıyla üzmüştür” denildi.

DAÜ’nün, ülkedeki arkeolojik-tarihi yapıların korunmasında, araştırılmasında bilimsel çalışmaları ile önemli deneyimleri bulunan bilim insanlarına sahip olduğu vurgulanarak, bir an önce bilimsel restorasyon çalışmasının başlaması adına bilim insanları ve alanında uzmanların, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi bünyesinde bir araya gelmesi için koordinasyon çalışmalarının başlatılması önerildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi.:

“Orta Çağ’dan günümüze ulaşan St. Hilarion Kalesi’nin sadece adamız için güzide bir yapı olmadığını, aynı zamanda Akdeniz dünyası kültürünü ve tarihini simgeleyen önemli bir kültürel miras unsuru olduğunun altını çizmek isteriz. Ülkemizdeki arkeolojik-tarihi yapıların korunmasında, araştırılmasında bilimsel çalışmaları ile önemli deneyimleri bulunan bilim insanlarına sahip kurumumuz, talep edilmesi durumunda bünyesindeki bilgi birikimi ve deneyimini toplum yararı için kullanmak istemektedir. St Hilarion Kalesi’nde bir an önce bilimsel restorasyon ve konservasyon çalışmasının başlaması, adamızın sürdürülebilir kalkınması ve toplum ile bütünleşik bir yapıda gelişimi için sadece bizler için değil, gelecek nesiller için de ayrı bir önem taşımaktadır. Bir an önce bilimsel restorasyon çalışmasının başlaması adına bilim insanları ve alanında uzmanların, Eski Eserler ve Müzeler Dairesi bünyesinde bir araya gelmesi için koordinasyon çalışmalarının başlatılmasını önermekteyiz.

Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi tüzükleri göz önünde bulundurularak yapılması gereken restorasyon ve koruma çalışmalarında dikkatli olunması gerekmektedir. St. Hilarion Kalesi’nin restorasyon ve korunmasına yönelik çalışmalar, bu kültür varlığının değerini ve niteliğini benimseyen üst düzeyde uygulama standartları ile yapılmalıdır. Bu husustaki hassasiyetimizin altını çizer, gerekli donanıma sahip akademisyenlerimizle talep edilmesi durumunda gereken desteği vermeye hazır olduğumuzu bildiririz.”

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Son Güncelleme: 04.03.2021 16:35
Anahtar Kelimeler:
St Hilarion YangınDaü
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