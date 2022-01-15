DAÜ Sivil Havacılık kabin hizmetleri öğrencileri seminere katıldı

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, sivil havacılık endüstrisindeki kariyer fırsatlarını öğrencilere aktaran Arshan, DAÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri öğrencilerine tecrübelerini aktararak, onlara kariyer yolculuklarında dikkat etmeleri gereken kritik konular hakkında bilgiler verdi.

Havacılık endüstrisindeki kariyer olanaklarını anlatan Arshan, havacılık endüstrisinin teknik doğası, ciddi güvenlik ve maliyet etkileri nedeniyle yüksek düzeyde yeterlilik gerektirdiğini, bu nedenle iletişim, dil ve teknoloji ile diğer teknik becerilerin havacılık endüstrisinde başarılı bir kariyer yapmada büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, havacılık endüstrisinin inanılmaz bir iş yelpazesi sunduğunu belirterek, “Havacılık endüstrisinde bir kariyer arıyorsanız, ilgilendiğiniz işlerde hangi becerilerin gerekli olduğunu araştırmanız, gereksinimlere uyup uymadığınızı kontrol etmeniz ve bu becerileri geliştirmeniz gerektiği hayati önem taşır. Bu becerileri geliştirerek özgeçmişinize ekleyin ve bir görüşmeye çağrıldığınızda bu becerileriniz ile işletmeye nasıl katkı yapacağınızı anlatın” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kılıç, yaklaşık yüz öğrencinin öğrenim gördüğü DAÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı öğrencilerinin birçok uluslararası kariyer fırsatına sahip olacaklarını vurgulayarak, öğrencilerinin gelişimlerine yönelik yararlı bilgi ve tecrübelerini aktaran Nevzat Arshan’a teşekkürlerini iletti.