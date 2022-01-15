DAÜ Sivil Havacılık kabin hizmetleri öğrencileri seminere katıldı

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, sivil havacılık endüstrisindeki kariyer fırsatlarını öğrencilere aktaran Arshan, DAÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri öğrencilerine tecrübelerini aktararak, onlara kariyer yolculuklarında dikkat etmeleri gereken kritik konular hakkında bilgiler verdi.
Havacılık endüstrisindeki kariyer olanaklarını anlatan Arshan, havacılık endüstrisinin teknik doğası, ciddi güvenlik ve maliyet etkileri nedeniyle yüksek düzeyde yeterlilik gerektirdiğini, bu nedenle iletişim, dil ve teknoloji ile diğer teknik becerilerin havacılık endüstrisinde başarılı bir kariyer yapmada büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.
Prof. Dr. Kılıç, yaklaşık yüz öğrencinin öğrenim gördüğü DAÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı öğrencilerinin birçok uluslararası kariyer fırsatına sahip olacaklarını vurgulayarak, öğrencilerinin gelişimlerine yönelik yararlı bilgi ve tecrübelerini aktaran Nevzat Arshan’a teşekkürlerini iletti.