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DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü şeref ve yüksek şeref sertifika töreni gerçekleştirdi

DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Yüksek Şeref ve Şeref Sertifika Töreni gerçekleştirdi

DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü şeref ve yüksek şeref sertifika töreni gerçekleştirdi

DAÜ İletişim Fakültesi, Sinema ve Televizyon Bölümü 2018-2019 Akademik Yılı Bahar Dönemi Yüksek Şeref ve Şeref Sertifika Töreni gerçekleştirdi

13 Ocak 2020 Pazartesi 14:19
DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü şeref ve yüksek şeref sertifika töreni gerçekleştirdi

 Patlamış mısır ve içecek konseptiyle gerçekleştirilen söz konusu sertifika töreninde Ödüllü Kısa Film Gösterimi de yapıldı.

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İletişim Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencisi Nima Djavidan’ın yönettiği “Home and The Homeless Man” filmi ile yüksek lisans öğrencisi Ömer Evre’nin yönettiği “Savaşın İki Yüzü” isimli kısa film gösterimleri gerçekleştirildi.

DAÜ Sinema ve Televizyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bahire Özad yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “İlk defa sertifika töreninde, öğrencilerimize ait olan, biri Farsça diğeri Türkçe olmak üzere, uluslararası platformlarda ödüller almış iki kısa film gösterimi gerçekleştirdik. Öğrencilerimizi, ödül alabilecek seviyede iyi filmler çekmeye teşvik etmeyi amaçlamaktayız. Sertifika törenini patlamış mısır ve içecek konseptiyle düzenleyip, töreni ve film gösterimini daha keyifli hale getirmek istedik”.

Anahtar Kelimeler:
DAÜ Sinema Ve Televizyon Bölümü Sertifika Töreni
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