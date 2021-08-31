banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Deveye sormuşlar boynun neden eğri?
Deveye sormuşlar boynun neden eğri?
111'i yerel 142 pozitif vaka
111'i yerel 142 pozitif vaka
Büyük Orta Doğu Projesi’nin perde arkası
Büyük Orta Doğu Projesi’nin perde...
Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı
Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı
banner376
Flaş Haber
Tiyatro camiası yasta!
Kapat

DAÜ-SEN yüzyüze eğitimin başlayabilmesine yönelik tedbir alınması çağrısında bulundu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Akademik Personel Sendikası, yüz yüze eğitimin devre dışı kalmasının toplumsal zarar verecek noktaya geldiğini belirterek, yüz yüze eğitimin, çevrimiçi eğitim teknolojileri ve seyrekleştirme yöntemleri kullanılarak, sağlık riskini asgariye düşürerek, başlaması gerektiği görüşünü belirtti.

31 Ağustos 2021 Salı 09:45
DAÜ-SEN yüzyüze eğitimin başlayabilmesine yönelik tedbir alınması çağrısında bulundu

Sendikadan yapılan açıklamada, “Bununla birlikte dünyada olduğu gibi bizde de yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olması ve en son kapanacak kategoride değerlendirilmesi gerekmektedir.” denildi.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı kararla 2021-2022 akademik yılında yükseköğretimde eğitimin yüz yüze yapılmasını uygun bulduğu anımsatılan açıklamada, eğitim seyreltilmiş olarak, güvenli mekanlarda maskeyle, aşılı veya PCR’lı katılımla, kontrollü olarak yapılabileceği kaydedildi.

Önlemlerin arasında aşı olma şartının ilk sırada olduğuna değinilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Halkımızın çoğunluğu yeterince aşı olmasa da üniversite personelimizin çoğunluğu aşılıdır. Yaşanan esas sorun ülkedeki sağlık şartlarıdır. Hükümet, ülkedeki sağlık riskini azaltacak ve kontrol altına alacak bir plan ortaya koymamıştır. Aşılamada da başarı sağlanmamıştır. Bilim insanları toplumun bağışıklık kazanması için aşılanmışların yüzde 80 olması gerekliliğini vurgulamaktadır ancak ülkemiz bu orandan oldukça uzaktır. Daha eğitim başlamadan Pandemi Hastanesi ve yoğun bakım üniteleri dolmak üzeredir. Bu şartlarda ilk ve orta öğrenim ile yükseköğretimi uzun süre açık devam ettirememe riski ortadadır. Sendikamız iki ay önce tam olarak bu yönde uyarılarda bulunmuştu. Yüksek vaka sayılarının ve ölümlerin sağlık sistemini çökerteceği ve eğitim kurumlarında yeni kapanmalara yol açacağı açıktır.”

banner341
Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin bir günde tüm eğitimi çevrimiçine taşıyacak kapasitede olduğu kaydedilen açıklamada, “Ancak bu bizi başladığımız noktaya geri götürecektir. Bu nedenle hükümetin, yüz yüze başlayacak eğitimi yeniden kapatma noktasına gelmemek için çok sıkı önlemleri daha bugünden almalıdır” denildi.

Öğrencilere tek bir aşı değil tüm aşıların sunulması gerektiği belirtilen açıklamada, “Hükümetin, yüz yüze eğitimi durduracak noktaya gelmeden adım atması gerekmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Sendika, hükümete, eğitim ve sağlıktan sorumlu bakanlara, yüz yüze eğitimi sürdürülebilir kılmaya ve daha bugünden hastane kapasitelerini zorlayan vakaları nasıl düşüreceğine dair planlarını paylaşmaya çağırdı.

Açıklamada, YÖDAK ve üniversitelerin bu konuda baskı unsuru olmaları gerektiği bildirildi.

banner360
Son Güncelleme: 31.08.2021 10:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KTTB: “Ücretsiz pcr ve antigen testleri etkin pandemi kontrolü için gereklidir”
KTTB: “Ücretsiz pcr ve antigen testleri etkin pandemi kontrolü için gereklidir”
Belediye Başkanları TAK'a konuştu
Belediye Başkanları TAK'a konuştu
Yüzücüler, Taşucu'ndan Girne'ye yüzüyor
Yüzücüler, Taşucu'ndan Girne'ye yüzüyor
Adalıer: “Çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız”
Adalıer: “Çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız”
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda toplantı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda toplantı
PCR ve Antijen testi merkezlerinde yoğunluk
PCR ve Antijen testi merkezlerinde yoğunluk
KTOEÖS Eğitim Bakanlığı’nı eleştirdi
KTOEÖS Eğitim Bakanlığı’nı eleştirdi
ÇMO: “İki toplumlu kriz masası kurulmalı”
ÇMO: “İki toplumlu kriz masası kurulmalı”
Arucad Ortak Yapımı “Mr. Rabbit’s Doll” 13. Stop Motion Montreal Film Festivali’nde yarışıyor
Arucad Ortak Yapımı “Mr. Rabbit’s Doll” 13. Stop Motion Montreal Film Festivali’nde yarışıyor
1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Cumhurbaşkanlığı önünde basın açıklaması yapılacak
1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Cumhurbaşkanlığı önünde basın açıklaması yapılacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim