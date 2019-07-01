DAÜ-SEN, usulsüz istihdam nedeniyle rektörlüğü Sayıştay’a şikayet ediyor

Sendikamız, uzun yıllardan beridir Sayın Rektör Prof. Dr. Necdet Osam’ı, yasadışı istihdam yapmaması yönünde uyarmaktadır. Ancak tüm eleştirilere kulaklarını tıkayan Rektör yasadışı istihdamlara devam etmektedir.

Son dönemde oldukça fazla sayıda işçi ve memur istihdam eden Rektörlük, bu da yetmezmiş gibi Yarı Zamanlı Akademik Personel istihdam ederek bu personeli memur statüsünde çalıştırmaktadır. Teknoloji ve çağdaş yönetişim tekniklerini uygulayarak memur ve işçi personeli doğru ve verimli kullanmaktan aciz yönetim bu da yetmezmiş gibi akademik personeli memur olarak kullanmaktadır.

Bu yasadışı bir uygulamadır. Söz konusu bireylerle imzalanan sözleşmede ders yükü belirtilmektedir. Ancak kişiler derse girmek yerine sekreterlik, memurluk görevleri yürütmektedir.

Yasadışılığı bir yana, bu her şeyden önce memurlara ve akademik personele hakarettir. DAÜ’de iş yapacak memur yok mudur? Böylesi bir uygulama akademik personelin manevi statüsünü de ayaklar altına almaktadır. Bir akademik personelin sekreterlik yapması hem sekreterlik mesleğine hem de öğretmenlik mesleğine hakarettir, meslek kavramını itibarsızlaştırmaktır.

Akademinin başının böylesi bir uygulamaya tenezzül etmesi bizi derinden üzmektedir.

Rektörlük geçici, yasadışı, uyduruk ve hakaretamiz uygulamalar yerine kadroları ve mevzuatı doğru kullanarak kalıcı çözümler bulmalıdır. Sendikamız bu uygulamayı Sayıştay’a, Başbakanlık Denetleme Kurulu’na, DAÜ İç Murakıp’ına, Eğitim Bakanı’na şikayet etmeye karar vermiştir.

Rektörlüğün bu yaklaşımlarla DAÜ’ye kalıcı zarar verdiği açıktır. Böylesi tavırlar, sürdürülebilir bir yönetimin varlığını her geçen gün daha da sorgulamaktadır.

DAÜ-SEN

