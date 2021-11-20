DAÜ-SEN: “Tüm yükseköğrenim kurumlarında aşılama yaygın şekilde yapılmalıdır”

DAÜ-SEN yazılı açıklamasında, öğrencilerin, nüfusun en mobil kısmı olduğu ve vaka sayısını artıracağı yönünde daha önce uyarıda bulunduklarını, bugünkü vaka sayılarının da haklı olduklarını gösterdiğine işaret etti.

“Gidişat kötüdür” diyen DAÜ-SEN, aşılanma oranının yüksek olduğu DAÜ'de vakaların ülkeye ve diğer eğitim kurumlarına kıyasla çok ciddi şekilde az olduğunu kaydetti.



Hükümeti ve yetkilileri eleştiren DAÜ-SEN, “Sendikamız gidişatı kaygıyla izlemektedir. İsteğimiz eğitimin yüz yüze devam etmesidir. Ancak öğrencilerimiz, memur ve işçi kardeşlerimiz, meslektaşlarımızın sağlığının tehlikeye girdiği noktada paydos çağrısı yapmaya hazırız” dedi.

