banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Başbakanlık “Kısa vadeli ekonomik eylem planı hazırlık toplantısı” düzenliyor
Ekonomide acil çözüm arayışı
Zam manyağı olduk!
Zam manyağı olduk!
Salih Miroğlu ve Özker Özgür anılacak
16 yıl geçti unutulmadılar
Özer Kanlı BRT’den de atıldı
Usulsüzlüğe son verildi
banner404

DAÜ-SEN: “Tüm yükseköğrenim kurumlarında aşılama yaygın şekilde yapılmalıdır”

DAÜ-SEN, Covid vakalarındaki artışı kaygıyla izlediğini ifade ederek, eğitimin yüz yüze devam etmesi için ülkedeki tüm yükseköğrenim kurumlarında aşılamanın yaygın bir şekilde yapılması gerektiğine vurgu yaptı. 

20 Kasım 2021 Cumartesi 13:15
DAÜ-SEN: “Tüm yükseköğrenim kurumlarında aşılama yaygın şekilde yapılmalıdır”

DAÜ-SEN yazılı açıklamasında, öğrencilerin, nüfusun en mobil kısmı olduğu ve vaka sayısını artıracağı yönünde daha önce uyarıda bulunduklarını, bugünkü vaka sayılarının da haklı olduklarını gösterdiğine işaret etti. 
“Gidişat kötüdür” diyen DAÜ-SEN, aşılanma oranının yüksek olduğu DAÜ'de vakaların ülkeye ve diğer eğitim kurumlarına kıyasla çok ciddi şekilde az olduğunu kaydetti. 

banner341
DAÜ-SEN, tüm yükseköğrenim kurumlarında aşılamanın yaygın bir şekilde yapılmasının devlet politikası olması gerektiğini, aksi halde vakaların artacağını savundu. 
Hükümeti ve yetkilileri eleştiren DAÜ-SEN, “Sendikamız gidişatı kaygıyla izlemektedir. İsteğimiz eğitimin yüz yüze devam etmesidir. Ancak öğrencilerimiz, memur ve işçi kardeşlerimiz, meslektaşlarımızın sağlığının tehlikeye girdiği noktada paydos çağrısı yapmaya hazırız” dedi. 
 

banner360
Son Güncelleme: 20.11.2021 15:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne-Lefkoşa yolunda korkutan kaza!
Girne-Lefkoşa yolunda korkutan kaza!
Amcaoğlu: “Çocukların güven içerisinde yaşayacakları bir gelecek için çalışıyoruz”
Amcaoğlu: “Çocukların güven içerisinde yaşayacakları bir gelecek için çalışıyoruz”
Canaltay: “Bu adada yaşayan her çocuk bizlere emanet”
Canaltay: “Bu adada yaşayan her çocuk bizlere emanet”
Tatar'dan Rumlara itidal çağrısı
Tatar'dan Rumlara itidal çağrısı
Eğitim Beklemez İnisiyatifi: “Okullar çocuklarımız için en güvenli yerlerdir”
Eğitim Beklemez İnisiyatifi: “Okullar çocuklarımız için en güvenli yerlerdir”
Rüstem Kitabevi’nde “Taş, Kağı, Makas” karikatür sergisi
Rüstem Kitabevi’nde “Taş, Kağı, Makas” karikatür sergisi
Çavuşoğlu: “Çocuklarımızın sadece nasihate değil, şefkate de ihtiyacı vardır"
Çavuşoğlu: “Çocuklarımızın sadece nasihate değil, şefkate de ihtiyacı vardır"
Erhürman Gazimağusa bölgesinde ziyaretler gerçekleştirdi
Erhürman Gazimağusa bölgesinde ziyaretler gerçekleştirdi
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Başbakanlık “Kısa vadeli ekonomik eylem planı hazırlık toplantısı” düzenliyor
Başbakanlık “Kısa vadeli ekonomik eylem planı hazırlık toplantısı” düzenliyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim