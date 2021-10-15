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DAÜ-SEN: "TC Eğitim Bakanı Yardımcısı'nın DAÜ Vyk’ya atanması teammüllere aykırı"

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Yardımcısının DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu'na atanmak istenmesinin teamüllere aykırı olduğunu savunarak, söz konusu önerinin geri çekilmesini veya Cumhurbaşkanınca imzalanmaması talep etti.

15 Ekim 2021 Cuma 15:11
DAÜ-SEN: "TC Eğitim Bakanı Yardımcısı'nın DAÜ Vyk’ya atanması teammüllere aykırı"

DAÜ-SEN yaptığı açıklamada, uzun yıllardır Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü, dünyaca tanınmış üniversitelerinin rektörlerinin Doğu Akdeniz Vakıf Yöneticiler Kurulu'na atandığı belirtilerek, bunun itibarın yanı sıra DAÜ ile bu üniversitelerin ortak program ve projelerinin daha kolay yürütülmesini, akademik personel değişimini, bilgi paylaşımını sağladığı kaydedildi.

Bakanlar Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yaptığı öneride geleneksel olarak Türkiye'den atanan iki makamın birine Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Yardımcısının atanması önerisinin eleştirildiği açıklamada, bu önerinin her şeyden önce teamüllere aykırı olduğu vurgulandı.

“BUNUN KABUL EDİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR”

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Açıklamada, “Teamüller gerekçeye ve ihtiyaca dayanmaktaktadır, üniversitemizi güçlendirecek niteliktedir. Peki böyle bir atamanın amacı ve karşılayacağı ihtiyaç nedir? Bu atamanın siyasi bir müdahale olarak görülecek olması hem atananı, hem de kurumları müşkül duruma düşürecektir. Atama müdahale midir? Evet, öyledir. Türkiye'nin siyasi atama olan bir yöneticisinin kurumumuza yönetici olması üniversitemize katkı dışında bir siyasi beklentiyi akla getirmektedir. Bunun kabul edilmesi mümkün değildir” denildi.

Atamaların akademik pozisyonlardan siyasi pozisyona kaymasının kendi kendini yönetebilme hedefine de aykırı olduğunun kaydedildiği açıklamada, üniversitelerin böyle tartışmalara çekilmesinin de ciddi hata olduğu, siyasi ve psikolojik gerginlik ile ekonomik sıkıntıların tavan yaptığı bir dönemde böylesi cepheleştirici adımların ise zararlı olduğu vurgulandı. 

Açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vermeden ve konuya taraf kişiler ile kurumların itibarı zedelenmeden söz konusu önerinin geri çekilmesi veya Cumhurbaşkanınca imzalanmaması talep edildi.

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Son Güncelleme: 15.10.2021 16:00
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