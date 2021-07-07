DAÜ-SEN, Taşel’de işten atılan 4 işçiye destek vermeye devam ediyor

( MHA - 07-07-2021 ) DAÜ-SEN, bugün taşel’de işten atılan ve hem işsiz hem de sendikasız olan 4 işçiyi ziyaret ederek maddi ve manevi olarak destekte bulundular. Taşel’de yaklaşık 1 aydır 12 işçinin sürdüğü grev halen daha devam etmekte olup daü-sen ziyarette bulundu.

DAÜ-SEN’den yapılan açıklama ise şöyle;

“bugün unutulan taşel işçileri ile birlikte idik. Bu memlekette ateş düştüğü yeri yakıyor, ne devlette ne de hükümetten bir yardım göremeyen bu emekçi kardeşlerimize bizlerde karınca kararınca maddi ve manevi destekte bulunduk.

DAÜ-SEN olarak bu arkadaşlarımızın mücadelesine bizlerde destek veriyor ve mücadeleye devam diyoruz.” (MHA)