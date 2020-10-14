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DAÜ-SEN: “polis saldırısı“ davasını kazandık

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), 19 Temmuz 2011 tarihinde Lefkoşa'da, eski KTHY önünde polis kuvvetlerinin eylemcilere yaptığı müdahalesiyle ilgili açılan hukuk davasını kazandıklarını açıkladı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 10:42
DAÜ-SEN: “polis saldırısı“ davasını kazandık
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DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, saldırıda, iki kadın üyenin polisler tarafından ciddi şekilde darp edildiği ve her iki üyeye karşı yapılan saldırıların ayrı olarak yargıya taşındığı belirtildi.

DAÜ-SEN açıklamasında şunlara yer verildi:

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“Sendikamızın hukukçusu Avukat Öncel Polili tarafından yürütülen üyemiz Esen Uygaroğlu'nun davası sonuçlanmıştır. Kıdemli Yargıç Banu Soyer yargıdan taleplerimizi haklı görerek Polis Müdürlüğü'nü 15 bin lira ve bu meblağın faizini tazminat olarak ödemeye ve dava masraflarını karşılamaya mahkûm etmiştir. Bu cezalandırıcı tazminatın bir nedeni de Polis Müdürlüğü'nün saldırgan polislere yönelik soruşturması tamamlanmasına rağmen hala daha bir ceza davasının açılmamasıdır. Bu çirkin olaydan sonra göreve gelen 3. Başsavcı'ya çağrımızdır: Cesaretli ve adaletli davranarak söz konusu polislere ceza davası açın. Kamu vicdanının talebi budur. Geç de olsa adalet yerini, kısmen de olsa, bulmuştur. Dava sonucunun esası açıktır: Polis Müdürlüğü sivil, barışçıl insanlara, kadınlara ve çocuklara, gençlere ve yaşlılara saldırmıştır. Bu bir eyleme müdahale değil bilinçli bir gözdağı verme uğraşıdır, saldırıdır ve Polis Müdürlüğü için utançtır. Sendikamız, sivil toplum örgütleri, aydınlar faşist saldırılardan dün korkmadığı gibi bugün de korkmamaktadır. Barış, demokrasi, adalet ve özgürlük için mücadelemiz sürecektir.”


 

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Son Güncelleme: 14.10.2020 10:48
Anahtar Kelimeler:
Polis Saldırısı DavasıDaüsen
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