DAÜ-SEN: ”DAÜ Rektörü meşruluğunu kaybetmiştir”

DAÜ-SEN’den yapılan yazılı açıklamada, Rektör Prof. Dr. Necdet Osam’ın Vakıf Yöneticiler Kurulu ile akademik personel temsilcisi DAÜ-SEN arasında imzalanan toplu iş sözleşmesini 3 yıl sabote ettiği iddia edildi.
Rektör’ün her kesimi sözleşmeye karşı kışkırttığı iddia edilen açıklamada , Rektör Osam’ın Üniversite Yönetim Kurulu’nu toplamak yerine, sendika olmadan dekan ve müdürleri toplayarak “Bu sözleşme üniversiteyi batıracak yalanını” kullandığı savunuldu.
Açıklamada, Osam’ın ‘bu sözleşme imzalanırsa istifa ederim’ açıklamasında bulunduğu ifade edilerek, Osam’a “ Sözleşme imzalandı. Bir kez ve bu kez olsun sözünüzde duracak mısınız?” sorusu yöneltildi.