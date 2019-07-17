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DAÜ-SEN çalışanı, DEV-İŞ üyesi oldu

DAÜ-SEN çalışanı, DEV-İŞ üyesi oldu

17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:06
DAÜ-SEN çalışanı, DEV-İŞ üyesi oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası’nın (DAÜ-SEN) tek çalışanı, Dev-İş’e bağlı Emek-İş’in üyesi oldu. 

Dev-İş’ten verilen bilgiye göre, sendika memurunun çalışma şartlarının, özlük haklarının güvenceye alınması amacıyla DAÜ-SEN ile Emek-İş arasında iş sözleşmesi imzalandı. İş sözleşmesi, iki sendika arasında ülkede imzalanan ilk olma özelliği de taşıyor. 
Konuyla ilgili olarak DAÜ-SEN Başkanı Ulaş Gökçe yaptığı açıklamada, sendikasız, sendika çalışanı olmayacağını belirterek, işveren olarak sendikaların, kendi çalışanlarının da sendikalaşma hakkını güvence altına alması gerektiğini söyledi. 
Gökçe, uygar yaşamın, kurallar ve akitler çerçevesinde olabileceğini belirterek, “Sendikamız bu iş sözleşmesinin imzalanması girişiminin sahibidir. Senelerdir göz ardı edilen bu durumun bizlerin döneminde ele alınıp düzeltilmesi nedeniyle mutluyuz. Bunun tüm sendikalara örnek olmasını diliyoruz” dedi. 

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Emek-İş Başkanı Koral Aşam da, tüm emekçilerin sendikal güvence altında olması ilkesinden hareketle, sınıf dayanışması içerisinde kardeş sendika DAÜ-SEN çatısı altında görev yapan personelin ekonomik, özlük ve demokratik haklarının işvereninden bağımsız bir sözleşme ile güvence altına alındığını söyledi. 
Aşam, “DAÜ-SEN yönetim ve yürütme kurulunu dayanışmasından ötürü kutluyoruz” dedi. 
 

Son Güncelleme: 17.07.2019 11:17
Anahtar Kelimeler:
Daü-sen Dev-iş
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