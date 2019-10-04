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DAÜ-SEN basın açıklaması

DAÜ-SEN basın açıklaması

04 Ekim 2019 Cuma 12:36
DAÜ-SEN basın açıklaması

Son dönemde ülkemiz Kan Bankası stoklarında ortaya çıkan azalma, özellikle düzenli olarak kan alması gereken kanser ve thalassemia hastaları için, ciddi bir sorun oluşturmaktadır.

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Bu dönemde oluşan ihtiyaca cevap vermek amacıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) 7-8-9 Ekim 2019 tarihlerinde 10:00-16:00 saatleri arasında KKTC Sağlık Bakanlığı Kan Bankası ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı işbirliğinde CL Binası Ana Girişinde kan bağışı kampanyası gerçekleştirecektir.

Sendikamız, başta DAÜ çalışanları ve öğrencileri olmak üzere tüm halkımızı Kan Bağışı Kampanyasına destek vermeye davet eder.

Anahtar Kelimeler:
Kan Bankası
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