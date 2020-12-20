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DAÜ-SEM, AB projesi kapsamında eğitim veren akademisyenleri ödüllendirdi

20 Aralık 2020 Pazar 12:25
DAÜ-SEM, AB projesi kapsamında eğitim veren akademisyenleri ödüllendirdi
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DAÜ-SEM, AB PROJESİ KAPSAMINDA EĞİTİM VEREN AKADEMİSYENLERİ ÖDÜLLENDİRDİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Ticaret Odası ve Sanayi Odası üyelerine yönelik Doğu Akdeniz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) tarafından AB Projesi kapsamında gerçekleştirilen “Nitelikli İş Gücü, Başarılı Toplum” eğitim programına katkı koyan akademisyenlere sertifika verdi.

DAÜ-SEM, eğitimleri veren akademisyenleri onurlandırmak için geçen hafta DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Toplantı Odası’nda sertifika töreni düzenledi.

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DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, törene katılan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın açılışta yaptığı konuşmada, DAÜ-SEM’in üniversitenin akademik programlarının haricinde önemli konularda eğitim sağlayan ve son derece önemli işlere imza atan bir merkez olduğunu belirtti. Hocanın, “Aynı zamanda sertifikasyon programları ve daha kısa programlar da oluşturuyorlar. Yurtiçi ve yurtdışı çok farklı alanlarda bilgisayar programcılığından lisan eğitimine, özel psikolojik formasyon konularından farklı alanlarda iş gücü eğitimine ve diğer alanlara kadar uzanan geniş bir yelpazede hizmet vermektedir” ifadelerini kullandı.

DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Metin Ersoy da konuşmasında, DAÜ-SEM’in DAÜ’nün dışa açılan yüzü olduğunu belirtti. Ersoy, şöyle devam etti: “Üniversitemizde bulunan bilgi birikimini hocalarımız vasıtasıyla toplumla paylaşıyoruz. Avrupa Birliği projelerine verdiğimiz eğitim desteği ile son yıllarda eğitim kalitemizi artırmanın gururunu yaşıyoruz. Bizlere desteğini her daim gösteren DAÜ Rektörlüğü’ne teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası yetkililerine de eğitimlerinde merkezimizi tercih ettikleri için şükranlarımızı sunar, eğitim alan herkesi kutlarım”

6 akademisyen tarafından verilen kursa 13 kişi katıldı. 7 Kasım – 5 Aralık 2019 tarihleri arasında, 10 kişinin katıldığı 40 saatlik İnşaat Teknikerliği (Beton Eğitimi) eğitimini  Öğr. Gör. Aliye Evram; 3-13 Aralık 2019 tarihleri arasında 23 kişinin katıldığı 20 saatlik Satış ve Pazarlama Danışmanlığı eğitimini Doç. Dr. Emrah Öney; 14 Mayıs 2019 tarihinde 26 kişinin katıldığı 4 saatlik Girişimcilik Açılış Dersi’ni Öğr. Gör. Bakiye Yalınç; 27 Ağustos – 9 Eylül 2020 tarihleri arasında, 9 kişinin katıldığı 36 saatlik Isıtma/Soğutma Teknikleri eğitimini Prof. Dr. Hasan Hacışevki; 21-29 Ekim 2020 tarihleri arasında, 26 kişinin katıldığı 20 saatlik Girişimcilik Eğitimini Öğr. Gör. Elif Şenyücel; 20-26 Kasım 2020 tarihlerinde 19 kişinin katıldığı 8 saatlik İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini Yrd. Doç. Dr. Ece Çelik verdi.

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Son Güncelleme: 20.12.2020 15:23
Anahtar Kelimeler:
DAÜSEMDoğu Akdeniz Üniversitesi
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