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DAÜ-SAGM, 12 binden fazla deniz kaplumbağasını su ile buluşturdu

Doğu Akdeniz Üniversitesi Su Altı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi (DAÜ-SAGM) tarafından yürütülen “İskele, Yeniboğaziçi ve Gazimağusa Kıyısal Alanı Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi” kapsamında, 12 binden fazla deniz kaplumbağası yavrusunun denizle buluşması sağlandı.

29 Eylül 2021 Çarşamba 13:45
DAÜ-SAGM, 12 binden fazla deniz kaplumbağasını su ile buluşturdu

Doğu Akdeniz Üniversitesi Su Altı Araştırma ve Görüntüleme Merkezi (DAÜ-SAGM) tarafından yürütülen “İskele, Yeniboğaziçi ve Gazimağusa Kıyısal Alanı Deniz Kaplumbağalarını İzleme ve Koruma Projesi” kapsamında, 12 binden fazla deniz kaplumbağası yavrusunun denizle buluşması sağlandı.


DAÜ Halkla İlişkiler ve Medya Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İş Bankası ana sponsorluğunda 13 yıldır yürütülen söz konusu projenin yanında, farkındalık yaratmak amacı ile yaz dönemi boyunca çocuklara yönelik kaplumbağa salma etkinlikleri düzenlenerek, çevre bilinci oluşturma ve hayvan sevgisi aşılanmaya çalışıldı.


“EN ÇOK DENİZ KAPLUMBAĞALARI ETKİLENİYOR”
DAÜ-SAGM’ın faaliyetleri ve proje hakkında bilgi veren DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Biyolojik Bilimler Bölüm Başkan Yardımcısı ve DAÜ-SAGM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Burak Ali Çiçek, Akdeniz ülkelerinin tümünde görülen, kıyısal alan tahribatının ülkede de belirgin olarak görüldüğünü belirterek, “Kıyısal alanın tahribatının en etkin biçimde olumsuz etkilediği canlı grubu deniz kaplumbağaları olduğu gibi, bu alanın korunmasında en etkin aracımız da yine deniz kaplumbağalarıdır. Deniz kaplumbağası populasyonunun korunması deniz ekosisteminin dengede kalması açısından çok önemlidir” dedi.


“ÜLKENİN TÜM CANLILARINI VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ KORUYORUZ”

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Deniz kaplumbağalarının (Caretta Caretta ve Chelonia Mydas) Kıbrıs’ın simgesi haline gelmiş ve koruma altına alınmış doğal miraslardan olduğunun altını çizen Çiçek, yaptığı açıklamada “Canlıları korumak için yaptığımız çalışmalarda, amacımız sadece deniz kaplumbağalarını korumak değil, aynı habitatı paylaşan diğer canlıları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) doğal güzelliklerini ve varlıklarını da korumaktır” ifadelerini kullandı. 


“YUVALARIN YÜZDE 7’Sİ KUMSALA YAPILAN ARAÇ GİRİŞLERİ NEDENİYLE TAHRİP EDİLDİ”
Çiçek, 13 yıldır Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Hasan Deniz Akbora ile kendisinin gözetiminde, ulusal ve uluslararası gönüllülerle yapılan çalışmalarda oldukça başarılı olduklarını ifade ederek, şunları söyledi: 
“2021 yılında da, pandemiye rağmen koruma çalışmaları eylül ayı sonunda başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır. 2021 yılında yapılan çalışmalar, Türkiye İş Bankası sponsorluğunda sürdürülmüş; koruma aktivitelerinin yoğun olarak yürütüldüğü alanlara İskele, Yeniboğaziçi ve Gazimağusa belediyelerinin ve DAÜ’nün teknik personel desteği ile bilgilendirici levhalar yerleştirilmiştir. 
6 aylık çalışma dönemi boyunca 412 adet yuva tespit edilerek koruma altına alınmıştır. Bu yuvalardan yüzde 7’si kumsala yapılan araç girişleri nedeni ile tahrip edilmiştir. Yüzde 8’i yuvalar gel-git bölgesinde bulunduğundan su basması nedeni ile kurtarılamamış ve yüzde 4’ü ise köpek ve tilkiler tarafından kazılarak tahrip edilmiştir. Korumaya alınan yuvaların yüzde 80’i periyodik olarak takip edilip yavru çıkışları izlenmiş, gereken durumlarda müdahale edilerek yuvada sıkışan yavrular kurtarılmıştır. Toplamda 12 binden fazla kaplumbağa yavrusunun denizle buluşması sağlanmıştır.” 
 

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Son Güncelleme: 29.09.2021 15:04
Anahtar Kelimeler:
Deniz KaplumbağasıDaüsagmHasan Deniz AkboraBurak Ali çiçek
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