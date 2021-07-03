banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Aptal değiliz!,
Aptal değiliz!,
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Doktorluk mesleği siyasetin stepnesi değildir!
Siz bu ülke için ne yaptınız!
Siz bu ülke için ne...
banner376

DAÜ sağlıkçıları yemin edecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi mezunları, düzenlenecek yemin törenleri ile mesleğe ilk adımı atıyor. 

03 Temmuz 2021 Cumartesi 11:15
DAÜ sağlıkçıları yemin edecek

banner341
DAÜ2den verilen bilgiye göre yemin törenleri, Eczacılık Fakültesi binasının karşısında yer alan açık alan amfisinde gerçekleştirilecek. Tören programı kapsamında, DAÜ Eczacılık Fakültesi mezunları 5 Temmuz Pazartesi günü, saat 18.00’de, Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunları 6 Temmuz Salı günü, saat 10.00’da, Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi mezunları ise 8 Temmuz  Perşembe günü, saat 09.00’da gerçekleştirilecek olan törenlerle yemin ederek mesleğe ilk adımlarını atacaklar.

Törenlerde 250’ye yakın Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu, 100’e yakın Eczacılık Fakültesi mezunu ve 12 Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi mezunu sağlık profesyoneli yemin edecek.

 

banner360
Son Güncelleme: 03.07.2021 11:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Yüzyüze eğitim eylülde başlayacak"
"Yüzyüze eğitim eylülde başlayacak"
Canaltay, Çamlıbel ve Tepebaşı köylerini ziyaret etti
Canaltay, Çamlıbel ve Tepebaşı köylerini ziyaret etti
Sivas Madımak’ta yaşamını yitirenler anıldı
Sivas Madımak’ta yaşamını yitirenler anıldı
Turgay Avcı, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Koyuncu’yu kabul etti
Turgay Avcı, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Koyuncu’yu kabul etti
Koop-sen, Kooperatif Merkez Bankası yönetimiyle uzlaştı
Koop-sen, Kooperatif Merkez Bankası yönetimiyle uzlaştı
Hava durumu
Hava durumu
47'si yerel 54 vaka
47'si yerel 54 vaka
Erhürman: “Halkın yüzüne bakamaz duruma geldiler, gidecekler”
Erhürman: “Halkın yüzüne bakamaz duruma geldiler, gidecekler”
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
3 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Neyin diyeti !!!
Neyin diyeti !!!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim