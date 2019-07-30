DAÜ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu’ndan yeni ön lisans programı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2019- 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu, Ortopedik Protez ve Ortez Ön Lisans Programı’na da ilk kez öğrenci alacak.

Programın amacı, çeşitli nedenlerle uzuvlarını kaybeden kişilere söz konusu uzvun ve işlevlerinin yerini tutabilecek protezler ile kas-iskelet ve sinir sistemini ilgilendiren patolojilerde ağrıyı azaltıcı, fonksiyonu artırıcı, düzeltici ve destekleyici amaçlarla dayanıklı, estetik ve fonksiyonel ortez uygulamalarında klinik karar verme sürecine katkı koyan, tasarım, yapım ve uygulama konusunda yetkin protez ortez teknikerleri yetiştirmek.

Bu bölümden mezunların protez-ortez atölyesi bulunan özel ve devlet hastanelerinde, üniversitelerde ve özel protez ortez atölyelerinde çalışabileceği ayrıca meslek elemanlarının kendi işyerini açma şansı da olduğu kaydedildi.

