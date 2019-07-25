DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin ilk doktora mezunu Nezire İnce oldu

24 Temmuz 2019 tarihinde, saat 10:00’da, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi SBF Toplantı Odası’nda gerçekleşen doktora tez savunma sınavına dış jüri üyesi olarak Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gül Kızıltan, İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyit M. Mercanlıgil, DAÜ’den ise DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Seray Kabaran katıldı. Nezire İnce, savunmasını başarıyla tamamlayarak fakültenin ilk doktora mezunu oldu.
25 Temmuz 2019 Perşembe 16:12