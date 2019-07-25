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DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin ilk doktora mezunu Nezire İnce oldu

DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin ilk doktora mezunu Nezire İnce oldu

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:12
DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin ilk doktora mezunu Nezire İnce oldu

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, ilk doktora mezununu vermenin gururunu yaşıyor. Kurulduğu ilk günden itibaren hızla büyümeye devam eden DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde bu başarıya imza atan isim ise, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Doktora Programı Öğrencisi Nezire İnce oldu. İnce, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi ve DAÜ Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler’in danışmanlığını yaptığı “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Yaşayan 50 Yaş ve Üzeri Bireylerin Akdeniz Diyeti’ne Uyumları ile Bilişsel Performansları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” başlıklı tezini başarıyla tamamladı.

24 Temmuz 2019 tarihinde, saat 10:00’da, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi SBF Toplantı Odası’nda gerçekleşen doktora tez savunma sınavına dış jüri üyesi olarak Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gül Kızıltan, İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyit M. Mercanlıgil, DAÜ’den ise DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Akademik İşler’den Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halit Tanju Besler ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Seray Kabaran katıldı. Nezire İnce, savunmasını başarıyla tamamlayarak fakültenin ilk doktora mezunu oldu.

Anahtar Kelimeler:
DAÜ Sağlık Bilimleri FakültesiNezire Ince
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