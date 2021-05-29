DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri sağlık profesyonelleri ile bir araya geldi

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, çevrim içi olarak yapılan etkinlik dört oturum şeklinde gerçekleştirildi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç ve İlk ve Acil Yardım Ön Lisans Programı Koordinatörü Öğretim Görevlisi Gülcan Dürüst Sakallı’nın açılış konuşmalarının ardından, Paramedik Tarık Balcı “Mezuniyet Sonrası Kariyer Yolculuğu Türkiye Cumhuriyeti Örneği” konulu sunum gerçekleştirdi.

Ardından Paramedik Şahin Açıkgöz “Mezuniyet Sonrası Kariyer Yolculuğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği”, İbrahim Tayyaroğluları “Mezuniyet Sonrası Kariyer Yolculuğu Almanya Örneği” ve Paramedik Rüçhan Tuğçen Kargül “Mezuniyet Sonrası Kariyer Yolculuğu İngiltere Örneği” konulu sunumlar yapıldı.



Öğrencilerin aktif olarak katılım gösterdiği etkinlik, soru ve cevap kısmının ardından sona erdi.



