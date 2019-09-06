DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapistler Günü nedeniyle açıklamada bulundu

Yrd. Doç. Dr. Angın, ülkemizde fizyoterapistlerin hastaneler, tıp merkezleri, özel eğitim okulları, rehabilitasyon merkezleri, sağlıklı yaşam merkezleri, spor kulüpleri, huzur evleri gibi birçok farklı tedavi alanlarında çalışabilmekte olduğunu dile getirdi. Ayrıca Yrd. Doç. Dr. Angın, fizyoterapistlerin, fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki tedavi edici hizmetlerinin yanı sıra, koruyucu sağlık hizmetlerinde de görev alarak, toplum sağlığını geliştirme ve hastalıkları önleme konusunda ana sağlık elemanı haline geldiklerin kaydetti. Yrd. Doç. Dr. Angın, “DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler gününü kutlar mesleğimizin tüm yönleriyle daha çağdaş düzeye ulaşmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı. 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler günü dolayısıyla 6 Eylül 2019 Cuma günü, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği tarafından “3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu” düzenlendi. Ayrıca bu yıl Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği’nin 40. Yılı kutlanacak, mesleğin bu kadar yılda geldiği nokta, dünya örnekleri ve daha ileriye nasıl taşınabilmesi adına yapılacaklar değerli konuşmacılar ve katılımcılar tarafından tartışılacaktır. Yrd. Doç. Dr. Angın, söz konusu etkinliğe DAÜ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü olarak tüm öğretim üyeleri ile destek vereceklerini de sözlerine ekledi.
06 Eylül 2019 Cuma 16:55