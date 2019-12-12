DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi 3. Öğrenci Paneli’ni gerçekleştirdi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri tarafından geçtiğimiz günlerde düzenlenen 3. Öğrenci Paneli, Sağlık Bilimleri Fakültesi SBF YB006 No’lu Amfi’de gerçekleştirildi., Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Perihan Arslan’ın koordinatörlüğünde gerçekleşen panelde; “Spor ve Beslenme” başlığı altında Buğra Cenker Atıcı “Antrenman Öncesi ve Sonrası Beslenmenin Önemi”, Ceren Çizmeci “Futbolda Enerji, Makro ve Mikro Besin Öğeleri”, Yasemin Öztinen “Futbolda Spesifik Mikro Besin Öğesi Yetersizlikleri”, Yağmur Başaran “Futbola Özgü Besinsel Ergojenik Yardımcılar” başlıklı sunumlar gerçekleştirdi.

Cansu Arslanbaş Panel Başkanı olarak görev yaptığı söz konusu etkinliğe Dumlupınar Türk Spor Kulübü altyapı oyuncuları da katıldı. Panel sonunda, sunum yapan öğrencilere teşekkür belgesi takdim edildi.