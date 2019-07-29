DAÜ Rektörü suçlu bulundu

DAÜ Rektörü Osam’ın YÖDAK’tan izin almadan yaptığı icraatlar yargıya taşınıyor

KIBRIS MANŞET-ÖZEL

DAÜ Rektörü Prof.Dr. Necdet Osam ve yardımcılarının YÖDAK’ın bilgisine getirmeden İran Tıbbi Bilimler Üniversitesi ile ortak tıp ve ortak diş hekimliği programları raporu ve İran’dan izinsiz öğrenci getirme raporu YÖDAK tarafından görüşüldü ve oy birliğiyle hukuki sürecin başlatılması kararı alındı.

DAÜ Rektörü Osam ve yardımcılarının bu konuda yaptıkları savunmada hatalı olduklarını kabul ettiklerinibelirten yazının YÖDAK’a gönderilmesinden sonra YÖDAK’ın hukuki süreç başlatılması istemiyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bir yazı gönderdiği bakanlığın onayının alınmasından sonra konunun yargıya havale edileceği öğrenildi.

DAÜ’nün İran ile ortak başlattığı program 65/2005 sayılı yükseköğretim yasası hükümleri ve bu yasanın 11/2A, 43/5, 43/6 maddelerine takıldı ve rektörlüğün de mevzuata aykırılığı kabul etmesinden sonra eğitimde bütün gözler bu sürece çevrildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’dan istenen savunmada Osam hatasını kabul etti ve bu işbirliğinde herhangi bir kastının olmadığını belirtti.

YÖDAK bu savunma yazısından yaptığı toplantıda bir rapor hazırladı ve hukuki sürecin ilerletilmesini isteyen yazıyı bu hafta içinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na gönderecek.

Bakanlıkta savcılığa suç duyurusunda bulanarak yargı sürecini başlatmış olacak.

YASA HAPİS CEZASI DA ÖNGÜRÜYOR

YÖDAK’a yakın kaynakların Rektörün izinsiz işlerinin hapislik cezası da gerektirdiğini iddia ettiler.

Bu arada DAÜ VYK’nın bu süreçte nasıl bir yol izleyeceği de merak konusu oluyor.

KIBRIS MANŞET’in ulaştığı kaynaklar DAÜ Rektörü Prof. Necdet Osam ile yardımcılarının hukuk süreci tamamlanıncaya kadar görevlerinden el çektirilebileceğini ifade ediyorlar.