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DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam görevinden istifa etti

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam görevinden istifa etti

20 Şubat 2020 Perşembe 14:08
DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam görevinden istifa etti
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OSAM: “İSTİHDAM YAPMADIĞIMIZ  VE İSTEDİKLERİ TAŞLARI OYNATAMADIKLARI İÇİN HEDEF HALİNE GETİRİLDİM”
“ÜNİVERSİTENİN BATTIĞINI SÖYLEYENLER YALAN SÖYLÜYORLAR. ÜNİVERSİTENİN ÖNÜ 2021 YILI SONUNA KADAR AÇIK”
“MALİ, İDARİ, TEKNİK VE AKADEMİK  ALANLARDA  HİÇBİR SIKINTI YOK. ÜNİVERSİTENİN ÇEŞİTLİ BANKALARDA TOPLAM  210 MİLYON TL SICAK  PARASI VAR”
“ÜNİVERSİTEYE BORCUM VARSA FAZLASIYLA ÖDEDİM”
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam görevinden bugün itibarıyla istifa ettiğini açıkladı.
Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ Rektörlüğü toplantı salonunda rektör yardımcılarıyla birlikte basın toplantısı düzenleyerek istifasını açıkladı. Rektör Yardımcıları Prof. Dr.  Halil Tanju Besler, Prof. Dr. Naciye Doratlı, Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan ve Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu da istifa ettiklerini açıkladılar.
Prof. Dr.  Necdet Osam  yaklaşık bir saat 10 dakika süren basın toplantısında,  DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK)  ile Rektörlük ilişkileri, Rektörlüğün öğrenci sayısını düşürdüğü  üniversiteyi mali krize sürüklediği ve hükümet karşıtı olduğu iddiaları ve istifaya giden süreç hakkında açıklamalarda bulundu.
Prof. Dr. Necdet Osam  hükümet değişikliğinin ardından temmuz ayında  mevcut Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun göreve gelmesinden sonra, rektörün öğrenci sayısını düşürdüğü, üniversiteyi mali krize sürüklediği ve hükümet karşıtı olduğu gibi gerçek dışı olduğunu iddia ettiği  söylemlerle olumsuz algı süreci başlatıldığını savundu.
Vekillik  dönemi de dahil olmak üzere üniversiteyi, 6 yıl boyunca  DAÜ yasa ve yönetmelikleri, KKTC yasaları,  toplu iş sözleşmeleri çerçevesinde  insani ilişkiler ve  insan odaklı yönetim anlayışıyla yönettiğini ve önceki 4 Vakıf döneminde süreci sorunsuz götürdüklerini kaydeden Osam,  mevcut Vakıf ile  hiçbir eş güdüm sağlanamadığını  ifade etti. Osam, “Sebeplerini biliyoruz, bu bir siyasi algı operasyonu” dedi.
Osam,  Rektörlük olarak 2017 yılında ortaya koydukları  stratejik planın üçte ikisini  başarıyla  sonuçlandırdıklarını,  DAÜ’nün bu süreçte dünya üniversitesi olduğunu kaydetti.
“VAKIF REKTÖRLÜĞE KARŞI OLUMSUZ TUTUM ÜSTLENDİ”
Osam,  Vakıf yönetiminin  göreve geldiği günden itibaren  Rektörlüğe karşı olumsuz  tutum üstlendiğini savunarak, Rektörlüğe karşı güvensizlik  söylemiyle çalışmaların başlatıldığını, Rektörlüğe karşı aşağılama yapıldığını, kendisinin Vakıf toplantılarına alınmadığını,  DAÜ ile ilgili yalan yanlış haber yapan gazetecilere reklam parası  bağlandığını iddia etti.
Osam, “Üniversitede icranın başında biziz. VYK bizi görmezden gelerek sendikalarla masaya oturup Rektörlüğün  görüşünü almadan gelecekle ilgili kararlara imza atıyor. Siyasi irade ‘siz rektörü boş verin bildiğiniz gibi devam edin’ diyor” ifadelerini kullandı.
Kamuoyunda  “Rektör üniversiteyi batırdı” algısının yaratılmaya çalışıldığını söyleyen Osam özetle; “Bugün mali ,idari, akademik ve teknik anlamda hiçbir sıkıntı  yoktur.   Üniversitenin bugün kimseye borcu yoktur. Maliye’ye borcunu ödedi. Bitti dedikleri üniversite hem  borçsuz, harçsız, hem de 210 milyon 798 bin 776 TL  nakit sıcak parası var” dedi.
Güney Kampüsü’nün arazisinin Vakıf lar İdaresi’ne ait olduğunu  ve bununla ilgili geçmişte hiçbir ödeme yapılmazken, kendi yönetimi döneminde  400 bin sterlin ödeme yaptıklarını anlatan Osam, geçmişte işten durdurulanların tazminatları için de 12-13 milyon TL ödeme yaptıklarını kaydetti.
Osam, “Üniversite batmadı… Bu üniversiteyi batırma operasyonudur.bu sıcak paranın bir şekilde  buradan gitmesidir” ifadelerini kullandı.
Başbakanla bir kez dahi görüşüp derdini anlatamadığını, Başbakanın kendisini muhatap almadığını ve randevu vermediğini öne süren Osam, makamlara saygı duymakla birlikte hiçbir siyasetçi ile yakın ilişkisinin olmadığını söyledi.
Osam, “Makamlara saygı duyuyorum.  Hiçbir siyasetçinin koltuğunun altında olmadım, arkasından gitmedim. Bütün yaşananlar bunları yapmadığımız içindir” dedi.
“2021 SONUNA KADAR ÖNÜ AÇIK”

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Osam, mevcut  VYK ile  beşeri bir ilişki yaşamadıklarını anlatarak,  “Üniversitenin battığını söyleyenler yalan söylüyorlar. 2021 yılı sonuna kadar önü açık” dedi.
“İstihdam yapmadığımız, istedikleri taşları oynatamadıkları için hedef haline getirildim” diyen Osam, mali durumda sıkıntı olmadığını, üniversite yayınlarının  en yüksek  seviyeye çıkarıldığını, DAÜ’nün dünya listelerinde kalmaya devam ettiğini kaydetti.
40. YIL KONSERİ
Osam, üniversitenin 40’ıncı yıl konserinin  spekülasyonlara neden olduğunu,  konser bittikten sonra kendisinin, “Cumhurbaşkanı ve taraftarlarını mekana toplayıp alkışlatmak ve Cumhurbaşkanı’nın seçim propagandasına el vermekle suçlandığını” kaydetti ve “Tüm makamlara saygı duyuyorum” dedi.
Akdeniz Üniversiteler Birliği Genel Kurulu’nda 25 üniversitenin  rektörüyle  ev sahibi olarak önemli bir toplantı gerçekleştirirken,  VYK’nın kendisini görevden alma girişiminde bulunduğunu söyleyen Osam,  VYK’nın ayrıca kendisini sürekli  öğrenci sayısını düşürmekle suçladığını kaydetti.
Öğrenci sayısının azalmasının sorumlusunun kendisi olmadığını, YÖK’ün koyduğu kurallar  neticesinde azalma yaşandığını söyleyen Osam, “Devlet bunu aşarsa öğrenci akışı artacak” dedi.
Üniversiteye geçmişte Orta Doğu’dan önemli öğrenci akışı olduğunu  anlatan Osam, bu ülkelerdeki karışıklık ve iç savaşların da öğrenci akışını olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.
VYK’nın, Rektörlüğün dış ülkelerdeki tanıtım  etkinliklerini durdurmasının öğrenci sayısının azalmasını nedenlerinden biri olduğunu söyledi.
“Siyasi darbeyi; Senato’yu da kullanarak akademik ortama taşımak istiyorlar” diyen Osam,  DAÜ’deki sendikaların da bu ortamı hızlandırdığını ileri sürdü.
Rektörlüğün hazırladığı bütçenin VYK tarafından  reddedilmesini de eleştiren Osam, “Bütçeyi reddetmekle  Vakıf kendi kendini reddetti. Kendi bütçelerini reddederek üniversiteyi kilitlediler” dedi.
Rektörlüğün önergelerinin VYK tarafından geç kabul edilerek üniversitenin önünün kapandığını iddia eden Osam,  toplu iş sözleşmesi sürecinden dışlandıklarını, şu anda üniversitede toplu iş sözleşmesi  kaynaklı sıkıntılar yaşandığını öne sürdü.
Bardağı taşıran son damlanın VYK’nın kendisinden  akademik işlerden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tanju Besler’in görevine son vermesi talebi olduğunu söyleyen Osam, “Görevden almadığım için Besler’e görevden el çektirildi. Bu bilim insanlarına karşı  haysiyetsiz bir davranıştır” ifadelerini kullandı.
Osam, Besler’in görevden el çektirilmesinin nedeninin  rektör yardımcılarından birinin Senato’da eksik olmasını sağlamak olduğunu öne sürdü.
“İSTİHDAM YAPMADIK”
“Biz ne yapmadık? İstihdam yapmadık .Makam  şoförlerimi bile ben işe almadım. İkisi de geçici işçi. Torpille ne akademisyen ne işçi ne temizlikçi  işe almadık” diyen Osam,  göreve geldiği günden bugüne üniversitede çalışan sayısının 60 kişi azaldığını,  155 akademisyenin işe alındığını bunlardan  70-80’inin ayrılanların yerine alındığını ayrıca  45 yeni program açıldığını söyledi.
Bundan önceki 4 VYK Başkanı’nın  kendisine tek bir müdahalesi olmadığını, aksine  önünü açtıklarını söyleyen Osam, battı denilen üniversitede ilk kez kendi kaynaklarıyla  Diş Hekimliği Fakültesi ile Diş Sağlığı Hastanesi  açıldığını,  6 yıldır kimseden borç almadan  milyonlarca TL’lik borç ödediklerini söyledi.
“ÜNİVERSİTEYE BORCUM VARSA FAZLASIYLA ÖDEDİM”
Rektör Osam,  DAÜ’de her türlü görevi yaptığını belirterek, özetle “Üniversiteye borcum varsa fazlasıyla ödedim. 6 yıldır geceleri uykusuz kalarak da bunu ödedim. Çok ağır bedeller ödedim. Bedel ödemeyenler düşünsünler. Hukuk,  akademi ve erdeme inanan insanlarız. Koltuk sevdamız, siyasi hırsımız yoktur” dedi.
Osam, 2014 yılından bugüne kendisiyle birlikte görev yapan rektör  yardımcılarına 4 VYK Başkanı ve V YK üyelerine, akademisyenlere ve üniversite çalışanlarına teşekkür eti.
 

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Son Güncelleme: 20.02.2020 18:58
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