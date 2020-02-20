DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam görevinden istifa etti

OSAM: “İSTİHDAM YAPMADIĞIMIZ VE İSTEDİKLERİ TAŞLARI OYNATAMADIKLARI İÇİN HEDEF HALİNE GETİRİLDİM”

“ÜNİVERSİTENİN BATTIĞINI SÖYLEYENLER YALAN SÖYLÜYORLAR. ÜNİVERSİTENİN ÖNÜ 2021 YILI SONUNA KADAR AÇIK”

“MALİ, İDARİ, TEKNİK VE AKADEMİK ALANLARDA HİÇBİR SIKINTI YOK. ÜNİVERSİTENİN ÇEŞİTLİ BANKALARDA TOPLAM 210 MİLYON TL SICAK PARASI VAR”

“ÜNİVERSİTEYE BORCUM VARSA FAZLASIYLA ÖDEDİM”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam görevinden bugün itibarıyla istifa ettiğini açıkladı.

Prof. Dr. Necdet Osam, DAÜ Rektörlüğü toplantı salonunda rektör yardımcılarıyla birlikte basın toplantısı düzenleyerek istifasını açıkladı. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Halil Tanju Besler, Prof. Dr. Naciye Doratlı, Prof. Dr. Hıfsiye Pulhan ve Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu da istifa ettiklerini açıkladılar.

Prof. Dr. Necdet Osam yaklaşık bir saat 10 dakika süren basın toplantısında, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) ile Rektörlük ilişkileri, Rektörlüğün öğrenci sayısını düşürdüğü üniversiteyi mali krize sürüklediği ve hükümet karşıtı olduğu iddiaları ve istifaya giden süreç hakkında açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Necdet Osam hükümet değişikliğinin ardından temmuz ayında mevcut Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun göreve gelmesinden sonra, rektörün öğrenci sayısını düşürdüğü, üniversiteyi mali krize sürüklediği ve hükümet karşıtı olduğu gibi gerçek dışı olduğunu iddia ettiği söylemlerle olumsuz algı süreci başlatıldığını savundu.

Vekillik dönemi de dahil olmak üzere üniversiteyi, 6 yıl boyunca DAÜ yasa ve yönetmelikleri, KKTC yasaları, toplu iş sözleşmeleri çerçevesinde insani ilişkiler ve insan odaklı yönetim anlayışıyla yönettiğini ve önceki 4 Vakıf döneminde süreci sorunsuz götürdüklerini kaydeden Osam, mevcut Vakıf ile hiçbir eş güdüm sağlanamadığını ifade etti. Osam, “Sebeplerini biliyoruz, bu bir siyasi algı operasyonu” dedi.

Osam, Rektörlük olarak 2017 yılında ortaya koydukları stratejik planın üçte ikisini başarıyla sonuçlandırdıklarını, DAÜ’nün bu süreçte dünya üniversitesi olduğunu kaydetti.

“VAKIF REKTÖRLÜĞE KARŞI OLUMSUZ TUTUM ÜSTLENDİ”

Osam, Vakıf yönetiminin göreve geldiği günden itibaren Rektörlüğe karşı olumsuz tutum üstlendiğini savunarak, Rektörlüğe karşı güvensizlik söylemiyle çalışmaların başlatıldığını, Rektörlüğe karşı aşağılama yapıldığını, kendisinin Vakıf toplantılarına alınmadığını, DAÜ ile ilgili yalan yanlış haber yapan gazetecilere reklam parası bağlandığını iddia etti.

Osam, “Üniversitede icranın başında biziz. VYK bizi görmezden gelerek sendikalarla masaya oturup Rektörlüğün görüşünü almadan gelecekle ilgili kararlara imza atıyor. Siyasi irade ‘siz rektörü boş verin bildiğiniz gibi devam edin’ diyor” ifadelerini kullandı.

Kamuoyunda “Rektör üniversiteyi batırdı” algısının yaratılmaya çalışıldığını söyleyen Osam özetle; “Bugün mali ,idari, akademik ve teknik anlamda hiçbir sıkıntı yoktur. Üniversitenin bugün kimseye borcu yoktur. Maliye’ye borcunu ödedi. Bitti dedikleri üniversite hem borçsuz, harçsız, hem de 210 milyon 798 bin 776 TL nakit sıcak parası var” dedi.

Güney Kampüsü’nün arazisinin Vakıf lar İdaresi’ne ait olduğunu ve bununla ilgili geçmişte hiçbir ödeme yapılmazken, kendi yönetimi döneminde 400 bin sterlin ödeme yaptıklarını anlatan Osam, geçmişte işten durdurulanların tazminatları için de 12-13 milyon TL ödeme yaptıklarını kaydetti.

Osam, “Üniversite batmadı… Bu üniversiteyi batırma operasyonudur.bu sıcak paranın bir şekilde buradan gitmesidir” ifadelerini kullandı.

Başbakanla bir kez dahi görüşüp derdini anlatamadığını, Başbakanın kendisini muhatap almadığını ve randevu vermediğini öne süren Osam, makamlara saygı duymakla birlikte hiçbir siyasetçi ile yakın ilişkisinin olmadığını söyledi.

Osam, “Makamlara saygı duyuyorum. Hiçbir siyasetçinin koltuğunun altında olmadım, arkasından gitmedim. Bütün yaşananlar bunları yapmadığımız içindir” dedi.

“2021 SONUNA KADAR ÖNÜ AÇIK”



Osam, mevcut VYK ile beşeri bir ilişki yaşamadıklarını anlatarak, “Üniversitenin battığını söyleyenler yalan söylüyorlar. 2021 yılı sonuna kadar önü açık” dedi.“İstihdam yapmadığımız, istedikleri taşları oynatamadıkları için hedef haline getirildim” diyen Osam, mali durumda sıkıntı olmadığını, üniversite yayınlarının en yüksek seviyeye çıkarıldığını, DAÜ’nün dünya listelerinde kalmaya devam ettiğini kaydetti.Osam, üniversitenin 40’ıncı yıl konserinin spekülasyonlara neden olduğunu, konser bittikten sonra kendisinin, “Cumhurbaşkanı ve taraftarlarını mekana toplayıp alkışlatmak ve Cumhurbaşkanı’nın seçim propagandasına el vermekle suçlandığını” kaydetti ve “Tüm makamlara saygı duyuyorum” dedi.Akdeniz Üniversiteler Birliği Genel Kurulu’nda 25 üniversitenin rektörüyle ev sahibi olarak önemli bir toplantı gerçekleştirirken, VYK’nın kendisini görevden alma girişiminde bulunduğunu söyleyen Osam, VYK’nın ayrıca kendisini sürekli öğrenci sayısını düşürmekle suçladığını kaydetti.Öğrenci sayısının azalmasının sorumlusunun kendisi olmadığını, YÖK’ün koyduğu kurallar neticesinde azalma yaşandığını söyleyen Osam, “Devlet bunu aşarsa öğrenci akışı artacak” dedi.Üniversiteye geçmişte Orta Doğu’dan önemli öğrenci akışı olduğunu anlatan Osam, bu ülkelerdeki karışıklık ve iç savaşların da öğrenci akışını olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.VYK’nın, Rektörlüğün dış ülkelerdeki tanıtım etkinliklerini durdurmasının öğrenci sayısının azalmasını nedenlerinden biri olduğunu söyledi.“Siyasi darbeyi; Senato’yu da kullanarak akademik ortama taşımak istiyorlar” diyen Osam, DAÜ’deki sendikaların da bu ortamı hızlandırdığını ileri sürdü.Rektörlüğün hazırladığı bütçenin VYK tarafından reddedilmesini de eleştiren Osam, “Bütçeyi reddetmekle Vakıf kendi kendini reddetti. Kendi bütçelerini reddederek üniversiteyi kilitlediler” dedi.Rektörlüğün önergelerinin VYK tarafından geç kabul edilerek üniversitenin önünün kapandığını iddia eden Osam, toplu iş sözleşmesi sürecinden dışlandıklarını, şu anda üniversitede toplu iş sözleşmesi kaynaklı sıkıntılar yaşandığını öne sürdü.Bardağı taşıran son damlanın VYK’nın kendisinden akademik işlerden sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tanju Besler’in görevine son vermesi talebi olduğunu söyleyen Osam, “Görevden almadığım için Besler’e görevden el çektirildi. Bu bilim insanlarına karşı haysiyetsiz bir davranıştır” ifadelerini kullandı.Osam, Besler’in görevden el çektirilmesinin nedeninin rektör yardımcılarından birinin Senato’da eksik olmasını sağlamak olduğunu öne sürdü.“Biz ne yapmadık? İstihdam yapmadık .Makam şoförlerimi bile ben işe almadım. İkisi de geçici işçi. Torpille ne akademisyen ne işçi ne temizlikçi işe almadık” diyen Osam, göreve geldiği günden bugüne üniversitede çalışan sayısının 60 kişi azaldığını, 155 akademisyenin işe alındığını bunlardan 70-80’inin ayrılanların yerine alındığını ayrıca 45 yeni program açıldığını söyledi.Bundan önceki 4 VYK Başkanı’nın kendisine tek bir müdahalesi olmadığını, aksine önünü açtıklarını söyleyen Osam, battı denilen üniversitede ilk kez kendi kaynaklarıyla Diş Hekimliği Fakültesi ile Diş Sağlığı Hastanesi açıldığını, 6 yıldır kimseden borç almadan milyonlarca TL’lik borç ödediklerini söyledi.Rektör Osam, DAÜ’de her türlü görevi yaptığını belirterek, özetle “Üniversiteye borcum varsa fazlasıyla ödedim. 6 yıldır geceleri uykusuz kalarak da bunu ödedim. Çok ağır bedeller ödedim. Bedel ödemeyenler düşünsünler. Hukuk, akademi ve erdeme inanan insanlarız. Koltuk sevdamız, siyasi hırsımız yoktur” dedi.Osam, 2014 yılından bugüne kendisiyle birlikte görev yapan rektör yardımcılarına 4 VYK Başkanı ve V YK üyelerine, akademisyenlere ve üniversite çalışanlarına teşekkür eti.