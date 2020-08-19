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DAÜ Rektörü Hocanın: “Yüz yüze eğitim yapmayı hedefliyoruz”

19 Ağustos 2020 Çarşamba 15:16
DAÜ Rektörü Hocanın: “Yüz yüze eğitim yapmayı hedefliyoruz”
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DAÜ REKTÖRÜ AYKUT HOCANIN 2020-2021 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILININ NASIL YAPILACAĞI KONUSUNDA AÇIKLAMALAR YAPTI

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Daü Rektörü Prof.Dr. Aykut Hocanın 2020-2021 eğitim- öğretim yılının nasıl yapılacağı konusunda açıklamalar yaptı.

Daü Rektörü Prof.Dr. Aykut Hocanın;  “Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencilerin ve çalışanların güvenliği önceliği ile açılacak. Her durumda bu söz konusudur, Üniversitemizin akademik takvimi  eylül ortasında açılmak üzere düzenlenmiştir. Fakat  bu tarih güncellenecektir,yükseköğrenim kurulunun ekimden sonra açılması yönünde bir kararı olmuştur.henüz bizim yödak ve bakanlar kurulundan bu tarihle ilgili bir benzer karar alınmamıştır.ama bu görüşler  türkiye cumhuriyeti ile aramızda olan milletlerarası antlaşmaya göre de öğrencilere yapacağımız uygulamalı  tek düzen olmasında böyle bir karar verilmiştir.biz senatomuzda ilgili kararları üretip akademik takvimizin daha ileriye alınması noktasında taslak hazırlığımızı yaptık.tarihle ilgili söyleyebileceğim budur.daha spesifik karar alındığı zaman hem genel olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde hemde spesifik olarak senatomuzun aldığı kararın bunun  duyurusunu yapacağız.ekimden sonra olacağı öngörüsünü taşıyor. Eğitimin nasıl yapılacağı konusuna değinen Rektör Hocanın, yoğun bir hem velilerden hem öğrencilerden soru yağmuru geliyor. Çok haklılar herkes sağlık en önemli nokta çocuklar bizim en önemli en değerli varlıklarımız . Endişe ediyor, hiç endişe etmesinler. Doğu Akdeniz Üniversitesi yine genel alınacak olan Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda spesifik olarak yapacağı eğitim şeklini öğrenim çıktılarına ve sağlık koşullarınıda sağlar durumda yapmak üzeredir.bir kaç tane örnek vermek isterim. Yüz yüze eğitim yapılmasını hedeflediklerini belirten Hocanın, bu yüz yüze eğitim yapılacak ise Üniversitemizde ki öğrenci sayısının azaltılması seyrekleştirilmesi öngörülüyor.Burada sosyal mesafeye özen gösterecek  teknik konularda biz çalışmalarımızı başlattık, planlarımızı yaptık.Sınıflarımız dersliklerimizde mesafeler ayarlandı  aynı zamanda ulaşım noktasında otobüslerimize ateş ölçerlerle kontrol yapıldıktan sonra öğrencilerimiz alınacak , üniversitemize taşınacak. Kütüphanemizde kitaplar ilaşlanacak başka hertürlü önlemler alınacak, giriş kapılarında, binların giriş kapılarındada  diğer kapılar azaltılarak girişde onun önünde dezenfektan jeller kullanılarak çalışmalar yapılacak,klima saha ısıtma soğutma sistemlerinde filtreler  güncellenerek virüsün giremeyceği hava filtreleri  dışardan hava akımının alınacağı sistemler güncelleniyor, bunlar fiziksel olarak yaptığımız bazı planlama ve çalışmalar, bazıları başlamış durumda bazıları tamamlanmış durumda, bunlar devam edecek . Birde gelemeycek olan öğrencilerimiz olabilir, mücbir sebeplerden dolayı bulunduğu ülkenin havaalanları kapalı olabilir.Büyük mali sorunlar yaşıyor olabilir ailesi.adaya ulaşamayabilir. Başka sağlık risk durumlarından dolayı gelemeyecek olan öğrencilerimzden ise uzaktan eğitimle ile ilgili olarak hazırlıklarımızı yapıyoruz teknoloji destekli ,biliyorsunuz lisanslı bir yazılımla geçen bahar döneminde uzakdan eğitime hızlı bir şekilde geçmiş öğrencilerimize eğitim vermiştik, yine o artı yaptığımız diğer öğrenim sistemi entakrasyonu çalışmalarıyla daha da iyi bir sistem kurabilmek için sayın vakıf başkanımız buradda ve üyelerimiz burada vakfında aldığı bir dizi kararlarla uzaktan eğitim teknolojilerini destekleyen yatırımlarımızıda başlatmış bulunmaktayız,tabi sayın Bakanın belirttiği gibi seçim yasakları yürürlüğe girmiş durumda ama eğitim bu kapsamın dışında akletilebilir, biz gerekli izinleri alarak uzaktan yüzyüze karma sistemler seyreltilmiş eğitim hertürlü senaryoya hazırlığımızı yapmış durumdayız,bunların çok net ve spesifik olarak açıklanmama sebebi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde  bu çok dinamik pandemi sürecinde genel kararlara uygun hareket etme isteğidir.Devletimizin hükümetimizin alacağı kararlara uygun olarak zaten genel bir karar alınacağınıda tahmin ediyorum, ona uygun olarak senatomuz üniversitemiz idari yapımız gerekli diğer spesifik uygun kararları alıp güvenliği ön planda tutacakdır” ifadelerini kullandı. (MHA)

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