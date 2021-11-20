DAÜ Rektörü Hocanın Teknopark şirketleriyle ödüle layık görülen girişimci öğrencileri tebrik etti

DAÜ Teknopark şirketleri Caretta Robotics, Cyprus Robotics ve Daxici, Avrupa Birliği ile Finlandiya Büyükelçiliği tarafından ortak finanse edilen ve Kıbrıs adası genelini kapsayan iki toplumlu “Startup4Peace” yarışmasında ödüle layık görülerek, 1-2 Aralık 2021 tarihlerinde Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de gerçekleştirilecek olan “Slush” etkinliğine katılma hakkı kazandı. Avrupa’nın en büyük girişimcilik etkinlikleri arasında yer alan “Slush” dünyanın önde gelen küresel şirketlerin yöneticileri ve başarılı girişimcilerle yeni girişimcileri bir araya getirecek. Etkinliğe katılmaya hak kazanan Caretta Robotics, Cyprus Robotics ve Daxici girişimcilerinin masrafları Finlandiya Büyükelçiliği tarafından karşılanacak.

“DAÜ GİRİŞİMCİLERİ HER ZAMAN DESTEKLEYECEKTİR”

Ziyarette yarışmaya ve projelerine ilişkin DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a bilgi veren girişimciler, DAÜ’ye desteklerinden dolayı teşekkür etti. Rektör Prof. Dr. Hocanın da tüm girişimcileri tebrik ederek bu tür başarıların DAÜ için önem taşımakta olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Hocanın, öğrencilerin bu tür imkanlarla teşvik edilmeleri halinde yapabileceklerinin sınırı olmadığını belirterek, DAÜ’nün yalnızca kendi öğrencilerini ya da mezunlarını değil, aynı zamanda diğer üniversitelerdeki öğrencileri ve gençleri de bu tür girişimci projelerde daima destekleyeceklerini vurguladı. Prof. Dr. Hocanın, önemli olanın fikirler ve bu fikirlerin hayata geçirilmesi olduğuna işaret etti. Ziyaretin sonunda, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından, DAÜ Teknopark’ın başarılı girişimcilerine hediye takdiminde bulunuldu.