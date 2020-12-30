DAÜ Rektörü Hocanın bazı bakanları ziyaret etti

DAÜ REKTÖRÜ HOCANIN BAZI BAKANLARI ZİYARET ETTİ

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın bugün bazı bakanları makamında ziyaret etti.

DAÜ’den verilen bilgiye göre Hocanın, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz’u makamlarında ziyaret etti.

Ziyaretlerde DAÜ ile bakanlıklar arasındaki teknik konuların görüşüldüğü bildirildi.

Prof. Dr. Hocanın bakanlara yeni görevlerinde başarılar dileyerek, DAÜ tarafından yeni yıl hediyesi olarak yeşile ve doğaya katkıda bulunmak amacıyla dağıtılan zeytin fidanı takdiminde bulundu.