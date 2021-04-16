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DAÜ Per-sen’den Tatar'a destek

Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası (DAÜ PER-SEN) Başkanı Erdal Altun, üniversite rektörlerinin Cumhurbaşkanının yürüteceği görüşme sürecine desteklerini belirttiklerini bildiriye destek verdi. 

16 Nisan 2021 Cuma 14:45
DAÜ Per-sen’den Tatar'a destek
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Altun yaptığı yazılı açıklamada, ‘eşit egemenlik’ ve ‘eşit uluslararası statü’  adı altında alınacak karar veya her türlü beyanata destek verdiklerini kaydetti. 
Açıklamada, Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında rektörler ile yapılan toplantılarda sağlanan mutabakat çerçevesinde, KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerin rektörleri ve rektör temsilcilerinin bir bildiriye imza atarak Cumhurbaşkanının yürüteceği görüşme sürecine destek beyan ettiklerini bildirdikleri anımsatıldı. 
Akademisyenlerin, Kıbrıs sorunu gibi sorunların çözümünde belirtecekleri fikirlerin ve çözüm önerilerinin önem arz ettiğini belirten Altun, yapılan toplantılarda üniversitelerin en üst temsilcisi olan rektörlerin görüşlerini bildirmelerinin siyasi müdahale olarak algılanmaması gerektiğini söyledi. 
Bu iddiada bulunanların bazı siyasi partilerin görüşlerini belirttiklerini savunan Altun, şöyle devam etti: 

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“Üniversitelerin üst kurulları olan senato veya üniversite yönetim kurulları yalnızca akademik personelden oluşmaktadır. Üniversiteler sadece akademisyenlerden oluşan kurumlar değildirler. Akademik, yönetsel ve işçiler ile bir bütündür ve tüm çalışanların görüşlerinin alınması büyük önem arz etmektedir.
Söz konusu destek beyanında herhangi bir siyasi duruş olmamakla birlikte, yukarıda da belirttiğimiz gibi gerçekleştirilen toplantıda akademisyenlerin fikir ve çözüm beyan etmeleri neticesinde bazı sendikalar tarafından bu olayın kaos ve siyasete çekilmesi kuruma zarar vermekten başka bir sonuç ortaya çıkarmayacaktır.”
Üniversitede görev yapan bazı akademisyenlerin basında veya sosyal medyada siyasi görüşlerini belirtirken kurumun adıyla yayın yapmalarını eleştiren Altun, çalışanların her türlü görüşünü belirtebileceği demokratik ve özgür bir ortamın şu an üniversitemizde mevcut olduğunu belirtti. 
 


 

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Son Güncelleme: 16.04.2021 15:04
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarDaü Persen
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