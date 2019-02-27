DAÜ PER-SEN yasal düzenlemeyi yargıya taşıyacağını açıkladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası (DAÜ PER-SEN), DAÜ’de çalışan memur ve işçilerin maaş katsayılarını düşürmek adına yapılan yasal düzenlemeyi yargıya taşıyacağını açıkladı.



DAÜ PER-SEN’den yapılan açıklamada, bir sendikaya rant sağlamak adına DAÜ’de çalışan memur ve işçilerin tüzükte yer alan maaş katsayılarını düşürmek için VYK ve rektörlük işbirliğiyle hazırlanan tüzüğün gayrı hukuki bir şekilde bakanlar kurulundan geçirildiği iddia edildi.



Hükümetin de eleştirildiği açıklamada, “Yapılan bu değişiklikle tüm memur ve işçi çalışanların sadece bugünü değil ileride emekliliklerin de büyük kayıplara neden olacağını defalarca tüm yetkililere anlatmamıza rağmen çalışanın hakkı gasp edilmek istenmektedir” denildi.



Açıklama şöyle devam etti:



“DAÜ-PER-SEN olarak çalışanların gasp edilmek istenen haklarını yeniden kazanmak adına, Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğumuzu; ayrıca bu tüzük değişikliğine gidilmesine sebebiyet verenler ve ilgili karara imza atanlar hakkında ayrı ayrı kişisel davalar açacağımızı ve hukuk çerçevesinde mücadelemize devam edeceğimizi tüm kamuoyuna duyururuz.”



