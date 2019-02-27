Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104436
ALTIN
226.094
DOLAR
5.2949
STERLİN
7.0412
EURO
6.0362
Trafik kazası: Tarlaya uçtu
TRAFİK KAZASI: TARLAYA UÇTU
Büke'den itiraf geldi
BÜKE'DEN İTİRAF GELDİ
Eski eser nitelikli testilerle yakalandılar…
ESKİ ESER NİTELİKLİ TESTİLERLE YAKALANDILAR…
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
banner282
Flaş Haber
Büke'den itiraf geldi
Kapat

DAÜ PER-SEN yasal düzenlemeyi yargıya taşıyacağını açıkladı

DAÜ PER-SEN yasal düzenlemeyi yargıya taşıyacağını açıkladı

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:04
DAÜ PER-SEN yasal düzenlemeyi yargıya taşıyacağını açıkladı

Doğu Akdeniz Üniversitesi Personel Sendikası (DAÜ PER-SEN), DAÜ’de çalışan memur ve işçilerin maaş katsayılarını düşürmek adına yapılan yasal düzenlemeyi yargıya taşıyacağını açıkladı.

DAÜ PER-SEN’den yapılan açıklamada, bir sendikaya rant sağlamak adına DAÜ’de çalışan memur ve işçilerin tüzükte yer alan maaş katsayılarını düşürmek için VYK ve rektörlük işbirliğiyle hazırlanan tüzüğün gayrı hukuki bir şekilde bakanlar kurulundan geçirildiği iddia edildi.

Hükümetin de eleştirildiği açıklamada, “Yapılan bu değişiklikle tüm memur ve işçi çalışanların sadece bugünü değil ileride emekliliklerin de büyük kayıplara neden olacağını defalarca tüm yetkililere anlatmamıza rağmen çalışanın hakkı gasp edilmek istenmektedir” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“DAÜ-PER-SEN olarak çalışanların gasp edilmek istenen haklarını yeniden kazanmak adına, Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğumuzu; ayrıca bu tüzük değişikliğine gidilmesine sebebiyet verenler ve ilgili karara imza atanlar hakkında ayrı ayrı kişisel davalar açacağımızı ve hukuk çerçevesinde mücadelemize devam edeceğimizi tüm kamuoyuna duyururuz.”

 

Son Güncelleme: 27.02.2019 13:06
Anahtar Kelimeler:
Daü Persen
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çatalköy’de yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak
Çatalköy’de yarın 6 saatlik elektrik kesintisi olacak
KTOEÖS CTP’ye yaptıkları ziyaretle ilgili açıklama yaptı
KTOEÖS CTP’ye yaptıkları ziyaretle ilgili açıklama yaptı
LTB halk sağlığı şubesi, bir haftada 115 iş yerini denetledi…
LTB halk sağlığı şubesi, bir haftada 115 iş yerini denetledi…
Sol Hareket: “Liderler görüşmesinin sonucu umut verici”
Sol Hareket: “Liderler görüşmesinin sonucu umut verici”
Kızılduman’dan üreticilere çağrı
Kızılduman’dan üreticilere çağrı
“Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışması düzenleniyor
“Kalbimdeki Dr. Fazıl Küçük” konulu resim yarışması düzenleniyor
UBP Lefkoşa Genişletilmiş İlçe Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı
UBP Lefkoşa Genişletilmiş İlçe Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı
En fazla yağışı Güzelyurt aldı
En fazla yağışı Güzelyurt aldı
Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin araçlı eylemi başlayamadı
Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin araçlı eylemi başlayamadı
Tatar: “Rum isteklerimizi kabul etmiyor”
Tatar: “Rum isteklerimizi kabul etmiyor”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim