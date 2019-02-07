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DAÜ PER-SEN heyeti UBP’yi ziyaret etti

DAÜ PER-SEN heyeti UBP’yi ziyaret etti

07 Şubat 2019 Perşembe 15:33
DAÜ PER-SEN heyeti UBP’yi ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, “Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) KKTC devleti için önemli olduğunu burada atılacak her adıma, yapılacak her işe büyük titizlik gösterilmesi gerektiğini” belirtti.

UBP’den verilen bilgiye göre, DAÜ Personel Sendikası (DAÜ PER-SEN) Başkanı Erdal Altun beraberinde bazı Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte bu sabah UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Altun ziyarette, üniversite tüzüğünde yapılmak istenen bir değişiklikle çalışanların maaşlarından kesintiye gidilmesinin planlandığını, bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtti ve UBP’den çalışanların haklarının korunması için destek talep etti.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da konu üzerinde önemle duracaklarını belirtti ve önümüzdeki günlerde bir heyetle birlikte DAÜ’yü ziyaret edeceklerini söyledi.
 

Son Güncelleme: 07.02.2019 18:39
Anahtar Kelimeler:
Daü Persen
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