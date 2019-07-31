DAÜ Pastacılık ve Ekmekçilik Ön Lisans Programı’na öğrenci kabul edecek

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2019 – 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde, YÖDAK ve YÖK tarafından onaylanan Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu altındaki Pastacılık ve Ekmekçilik Ön Lisans Programına öğrenci kabul edecek.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre Pastacılık ve Ekmekçilik Ön Lisans Programı öğrencilere iki yıllık öğrenimleri süresince, tüm dünyada yeni trend olan pastacılık sektörünün yanı sıra, klasikten modern pastacılığa ve artisan ekmek yapımına kadar farklı alanlarda kariyer yapmaya uygun eğitim sağlayacak.

Pastacılık ve Ekmekçilik Ön Lisans Programı’nın amacının, yiyecek ve içecek sektörüne pastane şefi olmaya aday ulusal ve uluslararası tatlı, pasta ve benzeri ürünlerin yer aldığı mutfaklardan örnekler sunabilecek geleceğin pasta şeflerini yetiştirmek olduğu kaydedildi.



Pastacılık ve Ekmekçilik Ön Lisans Programı eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Pastacılık ve Ekmekçilik Teknikeri” unvanı alacak.