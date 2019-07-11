banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99174
ALTIN
257.012
DOLAR
5.6648
STERLİN
7.1045
EURO
6.3763
6 aylık bebek hayatını kaybetti
6 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ
Kıbrıslı aile Konya yolunda ölümden döndü
KIBRISLI AİLE KONYA YOLUNDA ÖLÜMDEN...
Marketten içki çaldı
MARKETTEN İÇKİ ÇALDI
Adeola Owoyale cinayet şüphelileri gözaltına alındı
CİNAYET ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALINDI
banner306

DAÜ öğrencileri dünyanın çeşitli yerlerine gitmeye hazırlanıyor

DAÜ öğrencileri dünyanın çeşitli yerlerine gitmeye hazırlanıyor

11 Temmuz 2019 Perşembe 17:54
DAÜ öğrencileri dünyanın çeşitli yerlerine gitmeye hazırlanıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) değişim programlarıyla öğrencilerini yurt dışına göndermeye devam ediyor. 10 yıldır devam eden öğrenci değişim programı uygulamasıyla DAÜ öğrencilerine, iş birliği içinde olduğu 21 farklı ülkeden 27 üniversiteden bir tanesinde bir veya iki dönem eğitim görebilecekleri müthiş bir olanak sağlıyor.

banner317
Dünya genelindeki seçkin kurumlarla özenle yapılan bu iş birlikleri sayesinde, DAÜ’lü olan her öğrenciye ABD, Almanya, İran, Kanada, İtalya, Avusturya, Güney Kore, Arnavutluk, Belçika, Fransa, Hindistan, Irak, Ürdün, Kazakistan, Nijerya, Litvanya, Filistin, Polonya, Rusya, Türkiye ve Çin gibi ülkelerde eğitim görme ve eğitim sonunda elde ettikleri kredileri DAÜ’ye aktarma şansı verilmektedir. Faydaları saymakla bitmeyen bu Öğrenci Değişim Programı’ndan öğrencilerimizin daha kolay bir şekilde yararlanabilmesi için Uluslararası Ofis’te bulunan tecrübeli bir ekip, her öğrenciye çıkacakları bu yolculukta yardımcı olmak için bireysel danışmanlık yapmaktadır. Öğrenci Değişim Portfolyosu’na her geçen gün yeni üniversiteler ve ülkeler ekleyen DAÜ, daha çok öğrenci için daha çok imkan sunmaktadır.

2019 - 2020 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde öğrenci değişim programı kasamında DAÜ’ye Kazakistan ve ABD’den gelecek olan 13 öğrenci, farklı farklı bölümlerde eğitim görecekler. DAÜ’den de 12 öğrenci Güney Kore, ABD, Kanada, Fransa, Belçika ve Litvanya’da öğrenci değişim programı kapsamında eğitimlerini alacaklar.

Öğrenci değişim programı ve değişim öğrencilerinin geçtiği yollar hakkında detaylı bilgi almak isteyen öğrencilerimiz, Facebook: emuexchange, Instagram: emuexchange, Email: studentexchange@emu.edu.tr ve Website: www.studentexchange.emu.edu.tr adreslerinden bilgi alabilirler.

Anahtar Kelimeler:
Daü öğrencileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gürcafer’den yaz ayları çalışma saatleri konusunda çağrı!
Gürcafer’den yaz ayları çalışma saatleri konusunda çağrı!
Çocukları ödüllendirirken, teknolojiye itmek yerine, yetenek ve becerilerini daha iyi değerlendirebileceği bir alana yönlendirilmesi gerekir
Çocukları ödüllendirirken, teknolojiye itmek yerine, yetenek ve becerilerini daha iyi değerlendirebileceği bir alana yönlendirilmesi gerekir
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, 11 Temmuz Basın Günü mesajı
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, 11 Temmuz Basın Günü mesajı
Basın Günü Nedeniyle Tak’a Ziyaret
Basın Günü Nedeniyle Tak’a Ziyaret
Polis Basın Subaylığı tören provaları çerçevesinde kapanacak yolları açıkladı
Polis Basın Subaylığı tören provaları çerçevesinde kapanacak yolları açıkladı
Kırgızistanlı Sanatçı Almaz Sharshekeev’ın 25 Eserden Oluşan Kişisel Resim Sergisi Açıldı
Kırgızistanlı Sanatçı Almaz Sharshekeev’ın 25 Eserden Oluşan Kişisel Resim Sergisi Açıldı
Sağlık Bakanı Ali Pilli: ” Kalkanlı Yaşam Evi’nde Tüm Sıkıntı Ve Eksikliklerin Giderilmesi İçin Çalışma Başlatmış Durumdayız”
Sağlık Bakanı Ali Pilli: ” Kalkanlı Yaşam Evi’nde Tüm Sıkıntı Ve Eksikliklerin Giderilmesi İçin Çalışma Başlatmış Durumdayız”
Akıncı: “Cep telefonlarının her iki tarafta da çalışması son derece önemli bir hizmet“
Akıncı: “Cep telefonlarının her iki tarafta da çalışması son derece önemli bir hizmet“
Çağdaş Müzik Derneği, “5. Çanakkale Uluslararası Koro Festivali’ne” Katıldı
Çağdaş Müzik Derneği, “5. Çanakkale Uluslararası Koro Festivali’ne” Katıldı
BRT Müdürü Özkurt, basın emekçilerinin gününü kutladı
BRT Müdürü Özkurt, basın emekçilerinin gününü kutladı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim