Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi-2021 sonuçları açıklandı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, 1,681 aday öğrenci lise başarı puanlarına göre ön lisans ve lisans programlarına (Tıp ve Diş hekimliği Programları hariç) yerleştirildi. 15 aday DAÜ – Marmara Üniversitesi Uluslararası Ortak Tıp Programı’na, 10 aday da DAÜ – Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uluslararası Ortak Diş Hekimliği Programı’na yerleşti.

Adaylar sınav sonuçlarına başvuru yaptıkları sistem üzerinden ulaşabilecek. Burs hakkı kazanan adayların burs oranları da yine başvuru yaptıkları sistem üzerinden adaylara duyuruldu.

PUAN TÜRÜ BİRİNCİLERİ



Lise Başarı Puanı Türü’nde Ayşe Naz Kankur, Azra Aygün, Eren Erberk Erkul ve Murat Bebiş birinciliği paylaşırken, Müzik Puanı türünde Meryem Boran ve Spor Puanı Türü’nde Remziye Kızılbora birinci oldu. Giriş Sınavı sonuçlarına göre ise Matematik-Fen Bilimleri Puan Türü Birincisi Neslişah Baki oldu.KAYIT İŞLEMLERİAdaylar, bugünden itibaren yerleştirildikleri programlara kayıt yapabilecek. Kayıtlar DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğünden şahsen veya çevrim içi olarak kayit.emu.edu.tr adresinden yapılabilir.