DAÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden “Engelleri Kaldıran” sergi

Engelleri Kaldıran Projeler Sergilendi
Söz konusu sergiye ilişkin yapılan açıklamada, “Bugün yaşadığımız dünya çok çeşitli ve karmaşık sistemlerden oluşuyor. Çok sayıda engelli, çeşitli zorluklar yaşayan, başka bölgelerden ve şartlardan gelen çocuk, genç ve yaşlı insanlardan oluşan dünyamız, çoğu zaman bu farklılıkları temel alan hizmet ve ürünler üzerine tasarlanmıyor. Bu problem ışığında, ARCH/INAR 501 Interdisciplinary Workshop çalışmasına katılan lisansüstü öğrencileri, ‘Kişinin bulunduğu çevrede bir beceri ya da engelinin dışarıda bırakılması üzerine düşünmek” amacı ile bir ürün ya da mekan tasarımı gerçekleştirdi’ denildi.
Ders Koordinatörleri Yrd. Doç. Dr. Pınar Uluçay ve Öğretim Görevlisi Seyit Ermiyagil eşliğinde, sergiye katkı koyan DAÜ Mimarlık Fakültesi Yüksek Lisans Öğrencileri şöyle: Nawwar Adnanahmad Lababneh, Mahmoud Hani, Mahmoud Almatarneh, Erhan İlhan, Parinaz Moslem Zadeh, Gülde Kasım, Malik Ahmad Tawalbeh, Areej Bader, İrfan Sönmezkan, Faraz Shafieyan, Janin Husaini, Yasamin Tookhmeh Hamed, Laden Tarhun, Simge Saygı, Hind Machiti, Noura Ezzaroualy, Şerife Hikmet, Salem Bader, Jeyran Dadashova, Dilruba Özbay, Abdullah Abualflayeh, Nessma Amin, Qasem Al Hammadi.