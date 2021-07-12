DAÜ Mimarlık Fakültesi ile ESTÜ’den uluslararası ortak seminer

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi ile Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, yakın zamanda imzalanan protokolün ilk adımı olarak, ortak akademik etkinlikler serisi başlattı.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre “Geleneksel Mimariden Sürdürülebilirlik Dersleri” isimli serinin ilk semineri, yarın zoom platformunda gerçekleştirilecek. Türkiye Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi ile Kıbrıs Türk Mimarlar Odası iş birliğinde düzenlenecek olan etkinliğe, DAÜ ve ESTÜ’nün yanı sıra; SEPEV, Universita di Bologna ve Sapienza University di Roma’dan da katılımcılar yer alacak.



Tek günlük seminerin sabah seansı, DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı ve ESTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Çabuk’un moderatörlüğünde; öğleden sonra seansı ise DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Afet Coşkun ve ESTÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Javad Eiraji moderatörlüğünde gerçekleşecek.Konuşmacılar arasında, program sırasına göre, Araş. Gör. Gülşen Akın Güler, Doç. Dr. Emrah Gökaltun (ESTÜ), Araş. Gör. Yakut Çınar, Dr. Öğr. Üyesi Elif Tatar, Dr. Araş. Gör. Fatma Kolsal (ESTÜ), Yük. Mim. Yasemin Somuncu (SEPEV), Yrd. Doç. Dr. Javad Eiraji (ESTÜ), Prof. Dr. Özlem Olgaç Türker, Doç. Dr. Hacer Başarır (DAÜ), Prof. Dr. Simona Tondelli (Universita di Bologna), Doç. Dr. Ege Uluca Tümer (DAÜ), Prof. Eng. Mauro Salvemini (Sapienza University di Roma), Doç. Dr. Harun Sevinç (DAÜ), Yrd. Doç. Dr. Seyed Ahmad Reza Yekani Fard (ESTÜ) ve Prof. Dr. Kokan Grchev (DAÜ) bulunuyor.Seminerin sabah seansı Türkçe, öğleden sonra seansı ise İngilizce gerçekleştirilecek.