banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
12 Temmuz 2021 Pazartesi gündemi
12 Temmuz 2021 Pazartesi gündemi
Ben rahatım
Ben rahatım
Uzamış COVID ve bizim bildik sağlık sistemi
Uzamış COVID ve bizim bildik...
DP'nin önemli sınavı...
DP'nin önemli sınavı...
banner376

DAÜ Mimarlık Fakültesi ile ESTÜ’den uluslararası ortak seminer

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi ile Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, yakın zamanda imzalanan protokolün ilk adımı olarak, ortak akademik etkinlikler serisi başlattı. 

12 Temmuz 2021 Pazartesi 18:00
DAÜ Mimarlık Fakültesi ile ESTÜ’den uluslararası ortak seminer

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi ile Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, yakın zamanda imzalanan protokolün ilk adımı olarak, ortak akademik etkinlikler serisi başlattı. 
DAÜ’den yapılan açıklamaya göre “Geleneksel Mimariden Sürdürülebilirlik Dersleri” isimli serinin ilk semineri, yarın zoom platformunda gerçekleştirilecek. Türkiye Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi ile Kıbrıs Türk Mimarlar Odası iş birliğinde düzenlenecek olan etkinliğe, DAÜ ve ESTÜ’nün yanı sıra; SEPEV, Universita di Bologna ve Sapienza University di Roma’dan da katılımcılar yer alacak.

banner341
Tek günlük seminerin sabah seansı, DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Ulaş Dağlı ve ESTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Çabuk’un moderatörlüğünde; öğleden sonra seansı ise DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Afet Coşkun ve ESTÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Javad Eiraji moderatörlüğünde gerçekleşecek.
Konuşmacılar arasında, program sırasına göre, Araş. Gör. Gülşen Akın Güler, Doç. Dr. Emrah Gökaltun (ESTÜ), Araş. Gör. Yakut Çınar, Dr. Öğr. Üyesi Elif Tatar, Dr. Araş. Gör. Fatma Kolsal (ESTÜ), Yük. Mim. Yasemin Somuncu (SEPEV), Yrd. Doç. Dr. Javad Eiraji (ESTÜ), Prof. Dr. Özlem Olgaç Türker, Doç. Dr. Hacer Başarır (DAÜ), Prof. Dr. Simona Tondelli (Universita di Bologna), Doç. Dr. Ege Uluca Tümer (DAÜ), Prof. Eng. Mauro Salvemini (Sapienza University di Roma), Doç. Dr. Harun Sevinç (DAÜ), Yrd. Doç. Dr. Seyed Ahmad Reza Yekani Fard (ESTÜ) ve Prof. Dr. Kokan Grchev (DAÜ) bulunuyor.  
Seminerin sabah seansı Türkçe, öğleden sonra seansı ise İngilizce gerçekleştirilecek. 

banner360
Son Güncelleme: 12.07.2021 18:13
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ercan'da yangın!
Ercan'da yangın!
Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği, Kayıp Şahıslar Komtiesi’nin antropoloji laboratuvarını ziyaret etti
Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği, Kayıp Şahıslar Komtiesi’nin antropoloji laboratuvarını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Tatar yarın Adana'ya gidiyor
Cumhurbaşkanı Tatar yarın Adana'ya gidiyor
Akaryakıta bir zam daha geliyor!
Akaryakıta bir zam daha geliyor!
Covid-19 tedavisi gören kadın yoğun bakıma alındı
Covid-19 tedavisi gören kadın yoğun bakıma alındı
Bakanlar Kurulu tamamlandı
Bakanlar Kurulu tamamlandı
Yetişkinler için hızlandırılmış İngilizce kursu
Yetişkinler için hızlandırılmış İngilizce kursu
Lefkoşa sakinlerinin dikkatine!
Lefkoşa sakinlerinin dikkatine!
Hamitköy'deki uyuşturucu meselesinin soruşturması sürüyor
Hamitköy'deki uyuşturucu meselesinin soruşturması sürüyor
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama
İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim